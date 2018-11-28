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Gece maçlarının başlama saatleri değişti

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Gece maçlarının başlama saatleri değişti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig’de 11.hafta karşılaşmalarında daha önce saat 18.00’de oynanacağı duyurulan iki karşılaşmanın başlama saatleri 18.30 olarak değiştirildi.

30 Kasım 2018 Cuma akşamı Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü karşılaşması ile 3 Aralık 2018 Pazartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak Yenicami – Cihangir maçlarının başlama saatleri saat 18.30 olarak yeniden düzenlendi. Bu tarihten itibaren akşam saatlerinde oynanacak tüm karşılaşmaların başlama saati ikinci bir duyuruya kadar 18.30 olarak kalacak.

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