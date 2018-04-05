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“Gece maçı heyecanını hep birlikte yaşayalım”

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Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, gece maçı olarak oynanacak olan bu akşamki Mormenekşe maçı öncesinde taraftarına davette bulunurken, “Tribüne gelerek gece maçı heyecanını hep birlikte yaşayalım.” çağrısını yaptı

“Gece maçı heyecanını hep birlikte yaşayalım”
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K-PET Birinci Lig’de play off oynama hedefinde olan Hamitköy, bu akşam bire bir rakibi Mormenekşe ile Atatürk Stadı’nda saat 19:00’da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.

Hamitköy’ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından gece maçı olarak oynatılması kararlaştırılan maç öncesinde taraftarına davette bulunurken, şu açıklamaları yaptı:

“Takımımız geçtiğimiz hafta lider Esentepe deplasmanında aldığı galibiyetle üzerindeki kara bulutları dağıttı. Bu akşam ise bire bir rakibimiz Mormenekşe ile gece maçında karşılaşacağız.

Öncelikle bu maçın gece maçı olması konusunda bizimle görüş birliği yapan Mormenekşe camiasına ve Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimine çok teşekkür ederim.

Yıllar sonra ilk kez bir gece maçı heyecanı yaşayacağız. Bu heyecanımıza ortak olmaları konusunda tüm Hamitköy taraftarına ve futbolseverleri maça gelmeye davet ediyorum. Mormenekşe taraftarının da tribünlere gelerek, bu heyecanı hep beraber fair play çerçevesinde yaşamamızı diliyorum.

Hamitköy taraftarının tribünlerde takımlarını coşkuyla destekleyerek hedefimiz olan galibiyete katkı koyacağına olan inancım tamdır. Takımıma ve teknik heyetime de bu konuda güveniyorum.”

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