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Gece Ebuka ile güzel

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Yenicami, Ebuka’nın hat trick yaptığı maçta zayıf rakibi Düzkaya’yı farklı mağlup ederek, Türk Ocağı ile oynayacağı kupa maçı öncesinde moral buldu. Düzkaya ise mutlak kazanması gereken maçta varlık gösteremeyerek düşme hattında kaldı

Gece Ebuka ile güzel

STAD: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran, Mustafa Torun, Yusuf Bakar

YENİCAMİ Ercan Samancıoğlu Tansel Ekingen (Dk.54 Muhammet M. Çil) Hascan Kırmaz Mehmet Göktaş Hüseyin Sadıklar Hasan Ulukök John Ebuka Faoruk Dadzie (Dk. 20 Serge Abaka) Mahmut İneci Aminu (Dk.66 Koray H. Özteknik) Fırat Ersalan

DÜZKAYA Ali Karal Okan Kibar Talat Dağer Hasan Yanaroğlu (Dk.12 Erhan Ş. Kendirci) Ahmet Can Temel (Dk.59 Önder Zeyin) Bekir Yıldız Drissa Keita (Dk.79 Mustafa İnanç) Kaho Yannick Ahmet Karal Gilles Binya Yunus Kalaycı (Dk.59 Uğur Balkan)

GOLLER: Dk. 23, Dk.62 ve Dk.80 John Ebuka, Dk.51 Mehmet Göktaş, Dk.53 Hasan Ulukök (YAK) Dk.56 Drissa Ketia (Düzkaya)

K-Pet Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Yenicami konuk ettiği düşme hattındaki Düzkaya'yı 5-1 yendi.

Korona virüs pandemisi sonrasında yeniden başlayan ligde ilk maçına çıkan Yenicami'de John Ebuka hat-trick yaparak galibiyette büyük rol oynadı. Diğer goller Hasan Ulukök ve Mehmet Göktaş'tan geldi. Düzkaya'nın tek golünü Keita kaydetti. Düzkaya'da Talat bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yenicami Çarşamba günü kupa yarı finalinde Türk Ocağı ile karşılaşacak.

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