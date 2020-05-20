Gaziveren üst lig hedefiyle çalışıyor

Gaziveren oluşturduğu iyi kadro ile yeniden antrenmanlara başlarken, takımda hedef bir üst lige çıkmak olarak belirlendi

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nin başlama tarihi belirsizliğini korurken, ligde mücadele edecek olan takımlarspordaki yasakların kalkması üzerine antrenmanlara başladılar.

5 yıl aradan sonra BTM İkinci Lige katılacak olan Gaziverende oluşturduğu iyi kadro ile yeniden antrenmanlara başladı. Yasaklı dönemde bireysel antrenmanlar yapan Gaziveren futbolcuları tekrar sahaya inerlerken, teknik direktör Sayıner Seyitler nezaretinde çalışıyorlar.

Lefke Türk Spor Kulübü antrenman sahasında yapılan antrenmanlarda gruplar halinde çalışan takımda hedef bir üst lige çıkmak olarak belirlenirken,takım haftada 5 idman yapacak.