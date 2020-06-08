Gaziveren, Pınarbaşı’nı devirdi

İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig ekipleri, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun hazırlık maçlarına izin vermesinden sonra ilk hazırlık maçlarını da oynadılar.
BTM İkinci Ligde mücadele edecek olanGaziverenile Pınarbaşı, Denizli Bilal İyigünSahasında karşılaştılar. Maçın ilk devresini 2-1 önde tamamlayan Gaziveren, 90 dakika sonunda Pınarbaşı’nı 3-2 mağlup etti.
Gaziveren’in gollerini Mehmet Sergey, Murat Ecersoy ve Mehmet Alişan atarken, Pınarbaşı’nın golleri Süleyman ile Aziz’den geldi.