banner411
banner69
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
293 0
27 0
 
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
22 0
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
18 0
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
28 0
Premier Lig'de fikstür belli oldu
Premier Lig'de fikstür belli oldu
73 0
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası
181 0
banner460

Gaziveren, Pınarbaşı’nı devirdi

banner27

Gaziveren, Pınarbaşı’nı devirdi

İsmet KARAOSMAN

BTM İkinci Lig ekipleri, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun hazırlık maçlarına izin vermesinden sonra ilk hazırlık maçlarını da oynadılar.

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olanGaziverenile Pınarbaşı, Denizli Bilal İyigünSahasında karşılaştılar. Maçın ilk devresini 2-1 önde tamamlayan Gaziveren, 90 dakika sonunda Pınarbaşı’nı 3-2 mağlup etti.

Gaziveren’in gollerini Mehmet Sergey, Murat Ecersoy ve Mehmet Alişan atarken,  Pınarbaşı’nın golleri Süleyman ile Aziz’den geldi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.