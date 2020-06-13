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Gaziveren– Haspolat dostluğu

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BTM İkinci Lig ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmamasına rağmen kulüpler hazırlık maçlarını sürdürürlerken, Gaziveren ile Haspolat 2-2 berabere kaldılar

Gaziveren– Haspolat dostluğu

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF),Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Lig ile ilgili henüz resmi açıklama yapmamasına rağmen kulüpler hazırlık maçlarını sürdürüyorlar.

Gaziverenile Haspolatda dün Bilal İyigünStadında karşılaştılar. Hazırlık maçı bolgollü  geçerken, 2 ekibin mücadelesi 2-2 sona erdi.

Maçta Gaziveren’in gollerini Osman ve Murat atarken, Haspolat’ın gollerini Hasnur ile İbrahim kaydetti.

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