Gaziveren farkı

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olanGaziveren de şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziveren, Akdeniz’i 7 – 0 mağlup ederken, goller Ercan Oyal 2, Erçin Karadayı 2, Salih Sayılır, Mehmet Sergey ve Furkan’dan geldi.

Gaziveren7. GruptaSerhatköy, Akçay, Gayretköy, Yeşilyurt, Mevlevi ile mücadele edecek. Gaziveren ilk hafta Mevlevi ile karşılaşacak.