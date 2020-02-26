Gaziveren fark yaratmaya başladı

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde mücadele edecek takımlar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürlerken, hazırlık maçlarına da başladılar.

BTM 2. Lig 7. Grup takımlarından Gaziveren ile 4. Grup takımlarından Kırıkkale geçtiğimiz akşam hazırlık maçında karşılaştılar. Balıkesir Sahasında oynanan maçı Gaziveren, 4-1’lik farklı skorla kazandı. Gaziveren’in gollerini Furkan 2 ve Hakan Bardakçıoğlu 2 attı. Kırıkkale’nin tek golü Selçuk’dan geldi.