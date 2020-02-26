banner411
banner69
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
1 0
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
31 0
 
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
74 0
64 0
Diğer araç sürücülerinin yolu kullanma hakkı yok mu?
Diğer araç sürücülerinin yolu kullanma hakkı yok mu?
14 0
Çocukların eğitim geleceği Near East hayat güvencesinde
Çocukların eğitim geleceği Near East hayat güvencesinde
20 0
Çamurda dans ettiler
Çamurda dans ettiler
165 0
banner374

Gaziveren fark yaratmaya başladı

banner27

Gaziveren fark yaratmaya başladı

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde mücadele edecek takımlar, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürlerken, hazırlık maçlarına da başladılar.

BTM 2. Lig 7. Grup takımlarından Gaziveren ile 4. Grup takımlarından Kırıkkale geçtiğimiz akşam hazırlık maçında karşılaştılar. Balıkesir Sahasında oynanan maçı Gaziveren, 4-1’lik farklı skorla kazandı. Gaziveren’in gollerini Furkan 2 ve Hakan Bardakçıoğlu 2 attı. Kırıkkale’nin tek golü Selçuk’dan geldi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.