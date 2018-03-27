Gaziköy’e para cezası

Dörtyol Spor Kulübü’nün, Dörtyol – Gaziköy maçında, Gaziköy Spor Kulübü’nün BTM 1. Lig statüsüne aykırı davranışta bulunması nedeniyle Disiplin Kurulu, Gaziköy Spor Kulübü’ne, 2,500TL para cezası verdi.
Kırmızı Kart cezalıları
Yusuf Fidan, Dörtyol, 3 maç
Kader Güner, Dipkarpaz, 1 maç
Azat Tip, BÜY, 1 maç
Hüseyin Genel, Yeni Boğaziçi, 1 maç
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MEHMET ALŞAN
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DENİZLİ SK
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REŞAT EĞİTMEN
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AYDINKÖY MSK
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SERKAN TEKİN
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YILDIRIM SK
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İBRAHİM ÇAĞOĞLU
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AYDINKÖY MSK
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MEHMET TEKİN
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KARAOĞLANOĞLU SB
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VOLKAN SÖNMEZ
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DİPKARPAZ TÜRK SK
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CAN SÖKER
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YILMAZKÖY SK