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Gaziköy’e para cezası

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Gaziköy’e para cezası
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Dörtyol Spor Kulübü’nün, Dörtyol – Gaziköy maçında, Gaziköy Spor Kulübü’nün BTM 1. Lig statüsüne aykırı davranışta bulunması nedeniyle Disiplin Kurulu, Gaziköy Spor Kulübü’ne, 2,500TL para cezası verdi.

Kırmızı Kart cezalıları

Yusuf Fidan, Dörtyol, 3 maç

Kader Güner, Dipkarpaz, 1 maç

Azat Tip, BÜY, 1 maç

Hüseyin Genel, Yeni Boğaziçi, 1 maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR:

KAAN SAVAŞKAN

LEFKE TSK

MEHMET ALTIN

YENİCAMİ AK

ALİ BAYIR

MORMENEKŞE GB

NERSİN OSMAN

ESENTEPE KKSK

UMUT GÖKTAŞ

HAMİTKÖY ŞHSK

HAŞİM GİRGİN

YENİ BOĞAZİÇİ DSK

EMİN ATABEK

YENİCAMİ AK

ESER KAN

ESENTEPE KKSK

UMUT ÖZKAN

GÖÇMENKÖY İYSK

ADİL YALÇIN UÇAR

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

AHMET BOĞAÇ

LEFKE TSK

KADİR ÇETİNKAYA

GÖÇMENKÖY İYSK

ERBAY CEMMEDO

GENÇLER BİRLİĞİ SK

SADİ ESENTAN

YENİ BOĞAZİÇİ DSK

SAMET YILDIRIM

LAPTA TBSK

EFE TÜRKER VAR

YENİCAMİ AK

HASAN OZANSOY

LAPTA TBSK

QUADRI RAHEMM

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

YAŞAR GÜNDEŞ

GİRNE HALK EVİ

KURTULUŞ TEMEL

DİPKARPAZ TÜRK SK

RAMAZAN SAĞDİŞ

ÇANAKKALE TSK

MEHMET ALŞAN

DENİZLİ SK

REŞAT EĞİTMEN

AYDINKÖY MSK

SERKAN TEKİN

YILDIRIM SK

İBRAHİM ÇAĞOĞLU

AYDINKÖY MSK

MEHMET TEKİN

KARAOĞLANOĞLU SB

VOLKAN SÖNMEZ

DİPKARPAZ TÜRK SK

CAN SÖKER

YILMAZKÖY SK

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