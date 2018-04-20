Gaziköy'ün şansı kalmadı

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup'ta play off'a kalma hedefinde olan Gaziköy, KTFF tarafından 3 puanının silinmesi üzerine bu şansını yitirdi. Kazandığı Dörtyol maçından sonra Dörtyol tarafından yapılan itirazı değerlendiren KTFF, transfer talimatına aykırı davrandığı gerekçesi ile Gaziköy'ün 3 puanını sildi. Mesarya'nın şampiyonluğu ilan etmeye hazırlandığı grupta Geçitkale ve Vadili, play off'a kalma mücadelesi veriyor.
BTM 1. Lig’de haftanın programı:
BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
21 NİSAN CUMARTESİ
SAAT: 16:00
Hasan Bardakko Stadı: Mesarya - Kumyalı (Hüseyin Özaşık)
22 NİSAN PAZAR
SAAT: 16:00
Dörtyol Sahası: Yıldırım - Vadili (Ali Karahasan)
Rauf R D Stadı: Tatlısu Seracılar - Dörtyol (Serkan Başkaya)
Gaziköy Sahası: Gaziköy - Geçitkale (Fatih Bardakçıoğlu)
14 Ağustos Sahası: Serdarlı - Dipkarpaz (Cemal Sarı
BTM 1. BEYAZ GRUP
22 NİSAN PAZAR
SAAT: 16:00
Orhan Dural Stadı: Karaoğlanoğlu - Düzkaya (Hüseyin Özkan)
Ergin Cemal Şahdur Sahası: Karşıyaka - Ortaköy (Ferhat Tuna)
Denizli Stadı: Denizli - Aydınköy (Kaan Koday)
Dr. Ali Özsoy Stadı: Tatlısu - Yılmazköy (Olgun Canik)