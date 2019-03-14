Gaziköy düştü

BTM kurulu kararları şöyle: “BTM Kurulu BTM I. Kırmızı grupta oynanan 15. hafta maçları ve BTM I.Beyaz grup 11. hafta maçları tescil edildi. Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadında, saat 11.00’de BTM I.Lig Kırmızı Grup Geçitkale – Gaziköy arasında oynanması gereken müsabakaya çıkmayan Gaziköy, hükmen 3-0 mağlup sayılırken, 3 puanı da silindi.” Alınan bu karar sonrasında grupta 9. sırada yer alan Gaziköy’ün puanı 0 olurken, 8. Dipkarpaz ile arasında 9 puan fark oluştu. İkili averaj da Dipkarpaz’dan yana olduğu için Gaziköy, BTM İkinci Lige düşen ilk takım oldu. KIRMIZI KART CEZALARI