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Gaziköy düştü

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BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta aldığı ceza ile 3 puanı silinen Gaziköy’ün puanı kalmazken, BTM İkinci Lige düşen ilk takım da oldu

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Gaziköy düştü
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 9-10 Mart tarihlerinde oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı. BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti.

BTM kurulu kararları şöyle:

 “BTM Kurulu BTM I. Kırmızı grupta oynanan 15. hafta maçları ve BTM I.Beyaz grup 11. hafta maçları tescil edildi. Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadında, saat 11.00’de BTM I.Lig Kırmızı Grup Geçitkale – Gaziköy arasında oynanması gereken müsabakaya çıkmayan Gaziköy, hükmen 3-0 mağlup sayılırken, 3 puanı da silindi.”

Alınan bu karar sonrasında grupta 9. sırada yer alan Gaziköy’ün puanı 0 olurken, 8. Dipkarpaz ile arasında 9 puan fark oluştu. İkili averaj da Dipkarpaz’dan yana olduğu için Gaziköy, BTM İkinci Lige düşen ilk takım oldu.

 KIRMIZI KART CEZALARI

ZÜMRÜTKÖY SK

İSA AVUNÇ

2 MAÇ

YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI

ZÜMRÜTKÖY SK

HÜSEYİN ÖZKIZAN

1 MAÇ

DENİZLİ SK

HALİL KORHANAY

1 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE CEZA ALAN FUTBOLCULAR

TATLISU HOSK

İLKSEN YEŞİLADA

AYDINKÖY MSK

BARIŞ KURT

MEHMETÇİK TÇB

OSMAN ERBAYOĞLU

DENİZLİ SK

MERT BAHŞİ

DENİZLİ SK

CAN SÖKER

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