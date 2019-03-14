Gaziköy düştü

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de 9-10 Mart tarihlerinde oynanan maçlar sonunda alınan cezalar açıklandı. BTM Kurulu yaptığı toplantıda raporları inceleyerek kararlar üretti.
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BTM kurulu kararları şöyle:
“BTM Kurulu BTM I. Kırmızı grupta oynanan 15. hafta maçları ve BTM I.Beyaz grup 11. hafta maçları tescil edildi. Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadında, saat 11.00’de BTM I.Lig Kırmızı Grup Geçitkale – Gaziköy arasında oynanması gereken müsabakaya çıkmayan Gaziköy, hükmen 3-0 mağlup sayılırken, 3 puanı da silindi.”
Alınan bu karar sonrasında grupta 9. sırada yer alan Gaziköy’ün puanı 0 olurken, 8. Dipkarpaz ile arasında 9 puan fark oluştu. İkili averaj da Dipkarpaz’dan yana olduğu için Gaziköy, BTM İkinci Lige düşen ilk takım oldu.
KIRMIZI KART CEZALARI
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ZÜMRÜTKÖY SK
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İSA AVUNÇ
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2 MAÇ
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YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
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ZÜMRÜTKÖY SK
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HÜSEYİN ÖZKIZAN
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1 MAÇ
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DENİZLİ SK
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HALİL KORHANAY
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1 MAÇ
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4 SARI KART NEDENİYLE CEZA ALAN FUTBOLCULAR
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TATLISU HOSK
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İLKSEN YEŞİLADA
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AYDINKÖY MSK
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BARIŞ KURT
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MEHMETÇİK TÇB
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OSMAN ERBAYOĞLU
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DENİZLİ SK
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MERT BAHŞİ
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DENİZLİ SK
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CAN SÖKER