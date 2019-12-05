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Gaziantep kupada da kayıp

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Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'adeplasmanda 2-1 mağlup oldu

Gaziantep kupada da kayıp

45+3. dakikada GMG Kırklarelispor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışında çapraz pozisyondan kazandığı serbest atışı Burak Sürmeli kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Emre Keleşoğlu'nun ceza sahasına ortasında Caner Koca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

85. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Kayode ceza sahasında İbrahim Sürgülü ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. 86'ncı dakikada Kenan Özer'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşmayı GMG Kırklarelispor 2-1 kazandı.

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