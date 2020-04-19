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Gayretköy umutla sezonu bekliyor

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Gayretköy kulübü yönetimi, Sağlık Kurulundan gelecek müjdeli haberi beklediklerini açıklarken, BTM İkinci Ligde 2020 sezonunun başlama umudunu taşıdıklarını belirtti

Gayretköy umutla sezonu bekliyor

Niyazi ERGÜLEN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, başlayamayan BTM İkinci Liginin, Haziran ortasında başlaması gündeme gelmişti. 

BTM İkinci Ligde mücaele edecek olan Batı bölgesi kulüplerinden Gayretköykulübü yönetimi de yaptığı açıklamada Sağlık Kurulundan gelecek müjdeli haberi beklediklerini açıklarken, sezonun başlaması için sabırsızlandıklarını vurguladı.

Gayretköy yönetim kurulu, BTM İkinci Ligde 2020 sezonunun başlama umudunu taşıdıklarını da belirtti.

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