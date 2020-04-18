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Gayretköy Sahası hazır

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Gayretköy Sahası hazır

Niyazi ERGÜLEN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, başlayamayan BTM İkinci Liginin, Haziran ortasında başlaması gündeme gelmişti. 

BTM İkinci Ligde mücaele edecek olan Batı bölgesi kulüplerinden Gayretköykulübünün sahası da yeni sezona hazır hale getirildi.

Gayretköy yönetim kurulunun, kendi çabaları ile yeni sezona hazır hale getirilen Gayretköy Sahası’nın çevre düzeni de yapıldı.

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