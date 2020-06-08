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Gayretköy geriden geldi

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Gayretköy geriden geldi

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig ekipleri, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun hazırlık maçlarına izin vermesinden sonra ilk hazırlık maçlarını da oynadılar.

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan Gayretköy ile SAKA dün Gayretköy Sahasında karşılaştılar. Çekişme içerisinde geçen maçın ilk devresinde SAKA, Sabahattin’in golüyle 1-0 öne geçti.

Daha sonra oyuna ağırlığını koyan Gayretköy, Salih Tekin ile skoru 1-1’e taşıdı. Maçın son bölümünde ise SAKA futbolcusu Emre topu kendi kalesine gönderdi. 2-1 Gayretköy kalecisi Musa Avunç yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan futbolcu oldu.

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