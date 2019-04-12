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Gayretköy'den önemli transferler

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Gayretköy'den önemli transferler
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Niyazi ERGÜLEN

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Gayretköy, sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanıyor.

Ercan Atasay'ın teknik adamlığı, Kemal Uçaner'in yardımcı antrenörlüğünde yeni sezona hazırlanan Gayretköy, birçok kez gol krallığı ünvanı elde etmiş olan usta golcü Suat Kurt'tan sonra önemli transfer ile de kadrosunu güçlendirdi.

Gayretköy, K-PET Süper Lig tecrübesi bulunan Binatlı eski futbolcusu Burç Eğilmez ve Mutluyaka'ya transferinden vazgeçen Hüseyin Şevki'yi kadrosuna kattı.

Gayretköy, BTM İkinci Lig 3. Grupta, Alayköy, Dağyolu, Dikmen, Pınarbaşı ve Serhatköy ile mücadele edecek.

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