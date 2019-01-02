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Garry Rodrigues için İstanbul'a geliyorlar

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Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Galatasaraylı Garry Rodrigues'in transferi için temaslarını sürdürüyor. Suudi kulübünün yetkililerinin birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor

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Garry Rodrigues için İstanbul'a geliyorlar
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Geçen hafta Garry Rodrigues'in transferi için Galatasaray'ın kapısını çalan Al Ittihad girişimlere hız veriyor.

Suudi Arabistan kulübünün yetkilileri, sarı-kırmızılılardan gelen olumlu mesaj sonrası pazarlıklara yüz yüze devam edecek.

Alınan bilgilere göre Suudi yöneticiler, birkaç gün içinde transferi sonuçlandırmak için İstanbul'a gelecek.

Galatasaray yönetimi, Al Ittihad'ın 8 milyon Euroluk ilk teklifini yukarıya çekmek için pazarlık yapacak.

Yeşil Burun Adalı futbolcuyla her konuda anlaşan Al İttihad'ın, 10 milyon Euro seviyesinde bir rakamla bu transferi bitirmesi bekleniyor.

Anlaşma gerçekleşirse ara transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların eli rahatlayacak.

UEFA ile imzalanan Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle, sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Galatasaray, Rodrigues'in transferinden elde edeceği gelirin tamamını takviyeler için kullanacak. 

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