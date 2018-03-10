banner107
13 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
17 0
19 0
10 0
18 0
27 0
18 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
71 0
banner82
banner147

Gargayı kral uçurdu

banner27

Mağusa Türk Gücü, Lefke’yi suskun golcüsü Halil Turan’ın golleriyle mağlup ederken, sıralamada 3 sıra birden yükselip, play out hattından çıktı. Halil’i de kazanan rakibi karşısına sadece 2 yedek futbolcuyla çıkan Lefke mağlup olup, sıkıntılı bölgede kaldı

Gargayı kral uçurdu
banner137

Stad: Canbulat Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Enver Kalkın, Yusuf Bakar, Tümur Ercan Bodi

Mağusa Türk Gücü: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Erdoğ Barkınay, Yasin Kurt, Kaan Güder, Yakubu Malik, Arif Uysal (Dk.75 Nevzat), Adil Uçar, Dinopeter (Dk.90+2 Aziz), Halil Turan, Rasheed (Dk.55 Emre)

Lefke: Mehmet Özeralp, Mehmet Toros, Aykut Esmeraslan, Yakup Esmeraslan, Rahmi Çelik, Burak Koşar, Semih Ünaldı (DK.82 Kaan Savaşkan), Kasım Tağman, Allen, Çağrı Kıral, Yılmaz Şipal

Goller: Kasım Tağman (Dk.1) (Lefke), Halil Turan (Dk.45+3,65) (MTG)

K-Pet Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Lefke, Mağusa Canbulat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Mağusa Türk Gücü'nün 2-1 üstünlüğünde sonuçlandı.

 Mağusa Türk Gücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 66. dakikalarda gol kralı unvanlı oyuncusu Halil Turan kaydetti. Lefke'nin tek golünü ise 2. dakikada Kasım Tağman attı.

Dk.1:Orta alanda faul beklentisi ile duran oyun devam ettiren Lefke takımı sol kanattan Allen ceza sahasına yerden ortaladı ve Kasım topu ağlara gönderdi.0-1

Dk.18.Sağ kanattan gelişen Lefke atağında Kasım boş pozisyonda kafayı vurdu fakat top yandan dışarı gitti.

Dk.43:Arif ceza sahası dışından kaleye vurdu fakat savunma son anda kaleye giden topu çıkardı.

Dk.45+3:Kazanılan serbest vuruşu Arif kaleye gönderdi kaleciden dönen topu Halil Turan tamamladı.

1-1

Dk.62:Sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte Mehmet Toros vurdu fakat top dışarı çıktı.

Dk.65:Kaan’ın ara pasında Halil Turan kaleci ile karşı karşıya vuruşunda topu ağlara gönderdi.2-1

Karşılaşmada başka gol olmazken Mağusa Türk Gücü 2-1 kazandı. Mağusa Türk Gücü bu galibiyetle puanını 29'a yükseltirken, Lefke 27 puanda kaldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.