Gargayı kral uçurdu

Mağusa Türk Gücü, Lefke’yi suskun golcüsü Halil Turan’ın golleriyle mağlup ederken, sıralamada 3 sıra birden yükselip, play out hattından çıktı. Halil’i de kazanan rakibi karşısına sadece 2 yedek futbolcuyla çıkan Lefke mağlup olup, sıkıntılı bölgede kaldı

Stad: Canbulat Stadı Hakemler: Fehim Dayı, Enver Kalkın, Yusuf Bakar, Tümur Ercan Bodi Mağusa Türk Gücü: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Erdoğ Barkınay, Yasin Kurt, Kaan Güder, Yakubu Malik, Arif Uysal (Dk.75 Nevzat), Adil Uçar, Dinopeter (Dk.90+2 Aziz), Halil Turan, Rasheed (Dk.55 Emre) Lefke: Mehmet Özeralp, Mehmet Toros, Aykut Esmeraslan, Yakup Esmeraslan, Rahmi Çelik, Burak Koşar, Semih Ünaldı (DK.82 Kaan Savaşkan), Kasım Tağman, Allen, Çağrı Kıral, Yılmaz Şipal Goller: Kasım Tağman (Dk.1) (Lefke), Halil Turan (Dk.45+3,65) (MTG) K-Pet Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Lefke, Mağusa Canbulat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Mağusa Türk Gücü'nün 2-1 üstünlüğünde sonuçlandı. Mağusa Türk Gücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 66. dakikalarda gol kralı unvanlı oyuncusu Halil Turan kaydetti. Lefke'nin tek golünü ise 2. dakikada Kasım Tağman attı. Dk.1:Orta alanda faul beklentisi ile duran oyun devam ettiren Lefke takımı sol kanattan Allen ceza sahasına yerden ortaladı ve Kasım topu ağlara gönderdi.0-1 Dk.18.Sağ kanattan gelişen Lefke atağında Kasım boş pozisyonda kafayı vurdu fakat top yandan dışarı gitti. Dk.43:Arif ceza sahası dışından kaleye vurdu fakat savunma son anda kaleye giden topu çıkardı. Dk.45+3:Kazanılan serbest vuruşu Arif kaleye gönderdi kaleciden dönen topu Halil Turan tamamladı. 1-1 Dk.62:Sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte Mehmet Toros vurdu fakat top dışarı çıktı. Dk.65:Kaan’ın ara pasında Halil Turan kaleci ile karşı karşıya vuruşunda topu ağlara gönderdi.2-1 Karşılaşmada başka gol olmazken Mağusa Türk Gücü 2-1 kazandı. Mağusa Türk Gücü bu galibiyetle puanını 29'a yükseltirken, Lefke 27 puanda kaldı.