Gargaya gaymak gibi 3 puan

Mağusa Türk Gücü, Halil Turan’ın yıldızlaştığı maçta Küçük Kaymaklı’yı deplasmanda mağlup ederek, kupa maçı öncesinde moral buldu. Küçük Kaymaklı ise Atatürk Stadı’nda ev sahibi olarak oynadığı ilk maçı kaybederek, kupa maçı öncesinde moral bozukluğu yaşadı

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

K.KAYMAKLI: A.Duvarcı, Tuğrul, Berkem (Yusuf dk.46), Sercan, Uğur, M.Kaygısız (Yaşar dk. 69), Bayram (Turgut dk.46), Konan, H.Adal, Arsene, Frank

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Türkkan, Sami, Yasin, Kaan, Yusuf, Malik, Aziz (Arif Uysal dk. 45), Emre (M.Gürlü dk. 83), Omokofe (Nevzat dk. 46), Dinopeter, H.Turan

GOLLER: Dk. Dk. 7 ve 89 Uğur(K.Kaymaklı), Dk. 45+2 Dinopeter, dk. 53 ve 75 H.Turan, dk. 90+3 Arif Uysal(Mağusa T.Gücü)

K-Pet Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 4-2 konuk Mağusa Türk Gücü'nün üstünlüğünde sonuçlandı.

Mağusa Türk Gücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Peter, 53 ve 75. dakikalarda Halil Turan ve 90+3. dakikada Arif'ten geldi. Küçük Kaymaklı'nın gollerini ise 7 ve 89. dakikada Uğur Gök attı.

7. dakikadaki K.Kaymaklı atağında Uğur topla rakip ceza alanı içinde buluştu ve her zaman en iyi yaptığı işi yaparak topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

32. dakikada Mağusa Türk Gücü’nden Sami’nin kullandığı serbest vuruta Kaan topu filelere gönderdi. Ancak Kaan golden once rakibine faul yaptığı gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı.

45+2’nci dakikada skora denge geldi. Sağ taraftan Arif Uysal’ın ortasında Emre’den seken topa Dinopeter mükemmel vurup ve topu filelere gönderince Mağusa Türk Gücü 1-1’lik skoru yakalamış oldu.

53. dakikada Mağusa Türk Gücü’nden Yasin sağ taraftam mükemmel bir orta yaptı. H. Turan da ayni güzellikte bir kafa vuruşu ile topu ağlara yollayarak takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

66. dakikada sağ taraftan Emre’nin ortasında kaleci A.Duvarc’nın müdahale edemediği top H.Turan’ın önünde kaldı. Ancak H.Turan bu topu dışarı atınca Mağusa Türk Gücü bir golden oldu..

69. dakikada Mağusa Türk Gücü’nden Arif Uysal kaleye yaklaık 30 metreden çok sert vurdu, kaleci A.Duvarcı köşeden topu tokatlayarak kornere attı.

75. dakikada fark 2’ye çıktı. Bundan önceki pozisyonlarda olduğu gibi Mağusa Türk Gücü Yasin ile bir kez daha sağ taraftan geldi. Ortasında H.Turan topu önce kontrol ettikten sonra rahat bir vuruşla takımını 3-1 öne geçiren golü atmakta zorlanmadı.

87. dakikada fark 1’e indi. Uğur sol taraftan rakip ceza alanına girdikten sonra Yusuf’un müdahalesi ile yerde kalınca hakem penalty noktasını gösterdi. Uğur kendisinin ve takımının 2’nci golünü atarak skoru 2-3 yaptı.

90+3’ncü dakikada gelişen atakta Nevzat’ın pasında H.Turan sağ taraftan ceza alanına giren Arif’i gördü. Arif de topu filelere göndererek Mağusa Türk Gücü’nün deplasmandaki 4-2’lik galibiyetini belirlemiş oldu.

Gençler maçını Mağusa Türk Gücü gençleri 2-1 kazandı. Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 33'e yükseltirken, Küçük Kaymaklı 38 puanda kaldı.