Gargaya acı gaymak

Yer: Lefkoşa ŞHT. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Olgun Canik, Halil Canaloğlu
K.Kaymaklı: Efe, Berkem (Dk.77 Muhammet), Talat, Bahadır, Taner, Erdoğan (Dk.42 Yusuf), Rifat,Barkın, Asare, Osita (Dk.87 Mehmet Göçben), Okafor
MTG: Ufuk, Yasin, Yusuf, Halil, Mehmet Gürlü (Dk.70 Adil), Mehmet Erol, Nevzat (Dk.46 Zokou), Ünal, Dinopeter, Uğur (Dk.60 Arif), Ebi Peter
Goller: 29. Dk Osita, 83.Dk Rifat,86.Dk Asare (K.Kaymaklı)- 69.Dk Ebi Peter (MTG)
K-PET Süper Ligde Küçük Kaymaklı konuk ettiği MTG karşısında galip gelerek evindeki yenilmezliğini sürdürürken, puanını da 10'a çıkardı. Son şampiyon MTG ise aldığı bu mağlubiyetle zirvenin oldukça uzağında kaldı. Küçük Kaymaklı'da Asare ortaya koyduğu etkili futbolla galibiyetin mimarlarından oldu.
29.Dk: MTG savunmasında Halil Uçar'dan topu kazanan Osita, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-0 MTG
37.Dk: MTG atağında Ünal'ın soldan ortasında Uğur kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya gitti.
45.Dk: MTG atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ünal'ın şutunda kaleci Efe gole izin vermedi.
62.Dk: MTG atağında Dino Peter'in şutunda top savunmadan geri geldi. Dönen topa Mehmet Erol vurdu ancak bu kez Talat topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
69.Dk: MTG atağında Yasin topu ceza sahası içerisine ortaladı. Arka direkte topla buluşan Dino Peter, boştaki arkadaşı Ebi Peter'e topu ortaladı ve Ebi Peter'in kafa vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 1-1 MTG
83.Dk: K.Kaymaklı atağında Osita'nın pasıyla topla buluşan Rifat ceza sahası dışından mükemmel bir şutla topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-1 MTG
86.Dk: K.Kaymaklı atağında Osita'nın pasıyla topla buluşan Asare, kaleci Ufuk'tan sıyrıldı ve topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 3-1 MTG
90.Dk: K.Kaymaklı atağında Asare soldan topu ceza alanına taşıdı ve pasını Rifat'a aktardı. Rifat'ın vuruşunda top direkten geri geldi.