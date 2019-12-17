Garga zirveye kondu

K-PET Süper Ligde 14. hafta maçları sonunda haftaya lider giren Cihangir’in mağlup olmasından yararlanan Mağusa Türk Gücü, 2 puan farkla liderliğe yükseldi. Cihangir ise ikinciliğe geriledi

K-PET Süper Ligde 14. hafta maçları sonunda haftaya lider giren Cihangir’in mağlup olmasından yararlanan Mağusa Türk Gücü, 2 puan farkla liderliğe yükseldi. Cihangir ise ikinciliğe geriledi

K-PET Süper Ligin 14. haftasında ev sahibi takımlar büyük üstünlük kurdular. Beraberliğin çıkmadığı haftada deplasmanda kazanan tek takım Doğan Türk Birliği oldu

K-PET Süper Ligin 14. haftası sonunda ligin dibine Düzkaya gerilerken, çıkışını sürdüren Çetinkaya, düşme hattından çıkarken, Gençlik Gücü düşme hattına geriledi

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mishali 16 golde, Ebuka ise 15 golde kalırken, Peter ve Mbah 14 gole ulaşıp Kossi ile gol sayılarını eşitlediler

Haftanın Takımı: Türk Ocağı

Türk Ocağı, haftanın en önemli maçlarından olan maçta, haftaya lider giren Cihangir’i mağlup ederek rakibini zirveden indirirken, kendi zirve iddiasını da artırdı

Haftanın Yıldızı: Mbah (Merit Alsancak Yeşilova)

Merit Alsancak Yeşilova’nın yıldızı Mbah, Lefke karşısında geriye düşen takımını ateşleyen futbolcu olurken, attığı 4 golle de farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Mehmet Bolkan (Çetinkaya)

Çetinkaya’ya büyük çıkış yakalatan Mehmet Bolkan, Gençlik Gücü derbisine de takımını iyi motive ederek, yerinde uyarılarla galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Türk Ocağı – Cihangir)

Osman Özpaşa, haftanın en önemli maçlarından olan Türk Ocağı – Cihangir maçında pozisyonlara yakın olup, yardımcıları ile başarılı bir yönetim gösterdi

Haftanın Kare Ası

Cenk (TOL)

Lawal (Göçmenköy)

Billy (Doğan Türk Birliği)

Mustafa Yaşinses (Çetinkaya)

Haftanın On Biri

Cem (DTB)

Ali (TOL)

Çağdaş(Çetinkaya)

Bilal (TOL)

Talat (Kaymaklı)

Adil (MTG)

Hamis (MAY)

Osita (Kaymaklı)

Ahmet Hatay (BÜY)

Okoli (Göçmenköy)

Babacar (DTB)

K-PET Süper Ligde 14. haftada alınan sonuçlar şöyle;

BÜY - Binatlı, 2-1

Göçmenköy - Hamitköy 4-2

M.A.Yeşilova - Lefke, 6-1

K.Kaymaklı - Yenicami 6-3

MTG – Düzkaya, 3-0

Gönyeli - DTB, 0-2

Çetinkaya - Gençlik Gücü, 1-0

Türk Ocağı - Cihangir, 1-0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu





K-PET Süper Ligde 15. hafta programı şöyle;

21 ARALIK CUMARTESİ SAAT 14:00

Yenicami - M.A.Yeşilova, Atatürk Stadı

DTB – Hamitköy, Mete Adanır Stadı

Cihangir – MTG, Cihangir Stadı

Lefke – Gönyeli, 16 Ağustos Stadı

22 ARALIK PAZAR SAAT 14:00

Türk Ocağı – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı

Düzkaya – Çetinkaya, Nihat Bağcıer Stadı

Binatlı – K.Kaymaklı, Üner Berkalp Stadı

Gençlik Gücü – BÜY, Atatürk Stadı