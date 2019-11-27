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Garga zirveye kondu

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K-PET Süper Ligde 11. haftası sonunda Mağusa Türk Gücü, Yenicami’yi deplasmanda devirerek liderliğe yükselirken, Yenicami üçüncü sıraya geriledi. Cihangir ise 2.lige yükseldi

Garga zirveye kondu

K-PET Süper Ligde 11. haftası sonunda Mağusa Türk Gücü, Yenicami’yi deplasmanda devirerek liderliğe yükselirken, Yenicami üçüncü sıraya geriledi. Cihangir ise 2.liğe yükseldi

Düşüşünü sürdüren Türk Ocağı, Binatlı’ya mağlup olarak dördüncülüğe gerilerken, ligde namağlup takım kalmadı

K-PET Süper Ligin alt sıralarında sonuncu Çetinkaya puanlarını artırmaya devam ederken, Düzkaya, Gençlik Gücü ve Gönyeli haftayı galibiyetsiz tamamladılar

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı boş geçmelerine rağmen Mishali ve Kossi 13’er golle önde giderken, Ebuka 12 golle, Abaka da 11 golle sıralamada yer alıyorlar

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Mağusa Türk Gücü, Yenicami’yi deplasmanda devirerek liderliğe yükselirken, Yenicami üçüncü sıraya geriledi

Haftanın Yıldızı: Memduh Sarıoğlu (Merit Alsancak Yeşilova)

Merit Alsancak Yeşilova’nın başarılı sağ beki Memduh Sarıoğlu, son haftalardaki başarılı futbolunu golle süslemeye Gönyeli maçında da sürdürürken galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Hasan Burgaç (Cihangir)

Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç, Gençlik Gücü karşısında devreyi berabere tamamlayan takımına yaptığı müdahalelerle ikinci devrede farkın gelmesini sağlarken, takımının zirve yarışındaki iddiasını korumasını sağladı

Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek (Düzkaya – Göçmenköy)

Serkan Şimşek, Düzkaya ile Göçmenköy arasında oynanan maçta pozisyonlara yakın olup, yardımcılarıyla uyumlu başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Ali (Düzkaya)

Oladele (Hamitköy)

Ünal (MTG)

Ndue (Cihangir)

Haftanın On Biri

Yunus (Binatlı)

Ali (DTB)

Çağlar (Cihangir)

Ahmet Sönmez (DTB)

Ayhan (Binatlı)

Hüseyin (Cihangir)

Mustafa Salk (MAY)

Muammer (Binatlı)

Dinopeter (MTG)

Billy (DTB)

John (Hamitköy)

K-PET Süper Ligde 11. haftada alınan sonuçlar şöyle;

Yenicami – MTG, 2-3

DTB – BÜY, 2-1

Hamitköy – K.Kaymaklı 2-1

Binatlı – Türk Ocağı 1-0

Gönyeli – M.A.Yeşilova 0-4

Düzkaya – Göçmenköy 0-0

Gençlik Gücü – Cihangir 0-4

Lefke Çetinkaya 3-3

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mağusa Türk Gücü

11

8

1

2

36

13

23

25

2.

Cihangir GSK

11

8

0

3

29

16

13

24

3.

Yenicami AK

11

7

2

2

35

20

15

23

4.

Türk Ocağı Limasol

11

6

4

1

20

10

10

22

5.

Doğan Türk Birliği

11

6

1

4

24

16

8

19

6.

Baf Ülkü Yurdu

11

6

1

4

24

27

-3

19

7.

Merit Alsancak Yeşilova

11

5

2

4

24

20

4

17

8.

Küçük Kaymaklı TSK

11

5

2

4

19

15

4

17

9.

Göçmenköy İYSK

11

4

4

3

15

16

-1

16

10.

Hamitköy ŞHSK

11

4

2

5

21

30

-9

14

11.

Lefke TSK

11

3

4

4

18

21

-3

13

12.

Binatlı YSK

11

3

1

7

16

22

-6

10

13.

Gönyeli SK

11

3

1

7

17

31

-14

10

14.

Gençlik Gücü TSK

11

2

2

7

17

30

-13

8

15.

Düzkaya KOSK

11

2

2

7

14

29

-15

8

16.

Çetinkaya TSK

11

1

1

9

14

27

-13

4

K-PET Birinci Ligde 12. haftanın programı şöyle;

29 Kasım Cuma, Saat 19:00

Göçmenköy – Gönyeli

30 Kasım Cumartesi, Saat 14:00

K.Kaymaklı – DTB

MTG – Binatlı

Cihangir – Düzkaya

1 Aralık Pazar, Saat 14:00

M.A.Yeşilova – Hamitköy

BÜY – Lefke

Çetinkaya – Yenicami

2 Aralık Pazartesi, Saat 19:00

Türk Ocağı – Gençlik Gücü

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