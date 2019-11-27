Garga zirveye kondu

K-PET Süper Ligde 11. haftası sonunda Mağusa Türk Gücü, Yenicami’yi deplasmanda devirerek liderliğe yükselirken, Yenicami üçüncü sıraya geriledi. Cihangir ise 2.liğe yükseldi
Düşüşünü sürdüren Türk Ocağı, Binatlı’ya mağlup olarak dördüncülüğe gerilerken, ligde namağlup takım kalmadı
K-PET Süper Ligin alt sıralarında sonuncu Çetinkaya puanlarını artırmaya devam ederken, Düzkaya, Gençlik Gücü ve Gönyeli haftayı galibiyetsiz tamamladılar
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı boş geçmelerine rağmen Mishali ve Kossi 13’er golle önde giderken, Ebuka 12 golle, Abaka da 11 golle sıralamada yer alıyorlar
Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü
Mağusa Türk Gücü, Yenicami’yi deplasmanda devirerek liderliğe yükselirken, Yenicami üçüncü sıraya geriledi
Haftanın Yıldızı: Memduh Sarıoğlu (Merit Alsancak Yeşilova)
Merit Alsancak Yeşilova’nın başarılı sağ beki Memduh Sarıoğlu, son haftalardaki başarılı futbolunu golle süslemeye Gönyeli maçında da sürdürürken galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Hasan Burgaç (Cihangir)
Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç, Gençlik Gücü karşısında devreyi berabere tamamlayan takımına yaptığı müdahalelerle ikinci devrede farkın gelmesini sağlarken, takımının zirve yarışındaki iddiasını korumasını sağladı
Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek (Düzkaya – Göçmenköy)
Serkan Şimşek, Düzkaya ile Göçmenköy arasında oynanan maçta pozisyonlara yakın olup, yardımcılarıyla uyumlu başarılı bir yönetim sergiledi
Haftanın Kare Ası
Ali (Düzkaya)
Oladele (Hamitköy)
Ünal (MTG)
Ndue (Cihangir)
Haftanın On Biri
Yunus (Binatlı)
Ali (DTB)
Çağlar (Cihangir)
Ahmet Sönmez (DTB)
Ayhan (Binatlı)
Hüseyin (Cihangir)
Mustafa Salk (MAY)
Muammer (Binatlı)
Dinopeter (MTG)
Billy (DTB)
John (Hamitköy)
K-PET Süper Ligde 11. haftada alınan sonuçlar şöyle;
Yenicami – MTG, 2-3
DTB – BÜY, 2-1
Hamitköy – K.Kaymaklı 2-1
Binatlı – Türk Ocağı 1-0
Gönyeli – M.A.Yeşilova 0-4
Düzkaya – Göçmenköy 0-0
Gençlik Gücü – Cihangir 0-4
Lefke – Çetinkaya 3-3
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
11
|
8
|
1
|
2
|
36
|
13
|
23
|
25
|
2.
|
11
|
8
|
0
|
3
|
29
|
16
|
13
|
24
|
3.
|
11
|
7
|
2
|
2
|
35
|
20
|
15
|
23
|
4.
|
11
|
6
|
4
|
1
|
20
|
10
|
10
|
22
|
5.
|
11
|
6
|
1
|
4
|
24
|
16
|
8
|
19
|
6.
|
11
|
6
|
1
|
4
|
24
|
27
|
-3
|
19
|
7.
|
11
|
5
|
2
|
4
|
24
|
20
|
4
|
17
|
8.
|
11
|
5
|
2
|
4
|
19
|
15
|
4
|
17
|
9.
|
11
|
4
|
4
|
3
|
15
|
16
|
-1
|
16
|
10.
|
11
|
4
|
2
|
5
|
21
|
30
|
-9
|
14
|
11.
|
11
|
3
|
4
|
4
|
18
|
21
|
-3
|
13
|
12.
|
11
|
3
|
1
|
7
|
16
|
22
|
-6
|
10
|
13.
|
11
|
3
|
1
|
7
|
17
|
31
|
-14
|
10
|
14.
|
11
|
2
|
2
|
7
|
17
|
30
|
-13
|
8
|
15.
|
11
|
2
|
2
|
7
|
14
|
29
|
-15
|
8
|
16.
|
11
|
1
|
1
|
9
|
14
|
27
|
-13
|
4
K-PET Birinci Ligde 12. haftanın programı şöyle;
29 Kasım Cuma, Saat 19:00
Göçmenköy – Gönyeli
30 Kasım Cumartesi, Saat 14:00
K.Kaymaklı – DTB
MTG – Binatlı
Cihangir – Düzkaya
1 Aralık Pazar, Saat 14:00
M.A.Yeşilova – Hamitköy
BÜY – Lefke
Çetinkaya – Yenicami
2 Aralık Pazartesi, Saat 19:00
Türk Ocağı – Gençlik Gücü