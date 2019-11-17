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Garga zirveye kanatlanıyor

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Mağusa Türk Gücü, Lefke karşısında üst üste 5. galibiyetini alarak lider Yenicami ile puan farkını 1'e indirip, ikinci sıraya yükseldi. 4 haftalık yenilmezlik serisi biten Lefke ise alt sıralardan uzaklaşamadı

Garga zirveye kanatlanıyor

Yer: Canbulat Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Nejmi Bulut, Hakan Gök

Mağusa Türk Gücü:Ufuk, Yasin, Mehmet Erol, Yusuf, Mehmet Gürlü, Adil, Nevzat(Uğur), Arif (Halil), Samuel, Dinopeter(Justice), Peter

Lefke: Mehmet, Mustafa, Anzhi, Aykut, Yakup, Semih, Yılmaz Şipal, Yılmaz Çetin (Tuncay),  Isaac(Kasım), Okorie, Jerry

Goller: Dk 45 Peter, Dk 76 Arif (MTG), Dk 60 Yılmaz Şipal (Lefke)

K-Pet Süper Lig 10. haftasında MağusaCanbulat Stadında oynanan Mağusa Türk Gücü -Lefke Türk Spor Kulübü maçını taraftarının da büyük destek verdiği Mağusa Türk Gücü 2-1’lik skorla kazandı.

Büyük çekişme içerisinde geçen maça Mağusa Türk Gücü oldukça hızlı başlarken, ilk  bölümde özellikle Dinopeter ile etkili oldu.

Ev sahibinin ilk baskısını atlatan Lefke oyunda dengeyi kurarken, devre genelde dengede geçti. Devrenin son anlarında etkisini artıran Mağusa Türk Gücü, 45'te Peter Ebi ile 1-0 öne geçti.

İkinci devrede her 2 takım da gol için ataklar geliştirirken Lefke, 60'da Yılmaz Şipal'ın ilginç golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Yedek kulübeleri önünden orta şut karışımı bir vuruş yapan Yılmaz Şipal'ın vuruşunda top 90'dan ağlara gitti.

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu gelen gol sonrasında oyuna Uğur'u alırken, baskıyı artırdı. 75'te sahneye çıkan Arif maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 2-1

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