Garga, Yunus’u avladı

Mağusa Türk Gücü, Gençler Birliği karşısında her 2 devrenin de son bölümünde bulduğu gollerle farklı kazanarak, lider Yenicami ile puan farkını 5’e indirdi. Gençler Birliği ise 2 puanda kaldı

Stad: Dr.Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Olgun Lanik, Ferhat Tuna, Hüseyin Özkan

Mağusa Türk Gücü: Yusuf Yontar, Yasin Kurt, Halil Uçar, Mehmet Erol, Erdoğ Barkınay, Adil Uçar (Dk.64 Orhan Kalaycı), Dinopeter, Mehmet Gürlü (Dk.85 Nevzat), Uğur Gök (Dk.46 Emre Özsin), Halil Turan, Peter Ebi

Gençler Birliği: Ali Aydemir, Sinan Öğüt, Barış Dağ (Dk.81 Tacettin), Mustafa Tekpınar, Hasan Sarıoğlu, Martins, Elvis, Ahmet Aygörmez (Dk.37 Cenker), Berk Kaya, İbrahim Köse, Kevin

Goller: Dk.39 Uğur Gök, Dk.42:Yasin Kurt, Dk.82 Peter Ebi, Dk.87 Halil Turan (MTG), Dk.58 Kevin (Gençlerbirliği)

K-PET Süper Lig’de zirveden uzaklaşmak istemeyen Mağusa Türk Gücü, 6. haftanın kapanış maçında Gençler Birliği’ni, yıldızları Uğur Gök, Yasin Kurt, Peter Ebi ve Halil turan’ın golleriyle farklı mağlup ederek, gol averajıyla ikinci sıraya yerleşti. Nagalip iki takımdan biri olan Gençler Birliği, Kevin’in golüyle umutlandığı maçı Mağusa Türk Gücü karşısında farklı kaybederek, son sırada kalmaya devam etti.

Dk.25:Yasin sağ kanattan yerden ortaladı cezas ahası içerisinde Halil gelişine vurdu fakat top kaleci Ali’de kaldı.

DK.30: Mağusa Türk Gücü atağında Thankgod vurdu fakat top yandan dışarı çıktı.

Dk.39:Sağ kanattan arka direğe ortalanan topta Halil Turan içeriye çevirdi ve orada bulunan Uğur topu tamamladı.1-0

Dk.42:Kazanılan serbest vuruşta Yasin uzak mesafeden harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi.2-0

Dk.58.Savunmanın kaptırdığı topta İbrahim Köse sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya vuruşunda top kalecinin müdahalesi ile ağlarla buluşmak üzereydi ve Kevin golü tamamlayan isim oldu.2-1

Dk.82:Sol kanattan Yasin cezas sahasına ortaladı Erdoğ arka direkte indirdi ve topu Peter Ebi tamamladı.3-1

Dk.87:Emre Özsin sağ kanattan ortasında Halil Turan vurdu ve topu ağlara gönderdi.4-1

Karşılaşmada başka gol olmazken Mağusa Türk Gücü 4-1 kazandı.