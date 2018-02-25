Garga yüksek rakımda uçuyor

Mağusa Türk Gücü, “Çanakkale geçilmezi” oynayan Gençler Birliği’ni, Arif ve Adil’in ikinci devredeki jeneriklik golleriyle mağlup ederek çıkışını sürdürdü. İkinci devrede galibiyete hasret kalan Gençler Birliği ise play out hattına doğru gerilemeyi sürdürdü

Stad: Canbulat Stadı Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Ekşici, Özal Çağlayan, Hakan Muhtaroğlu Mağusa Türk Gücü: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Yasin Kurt, Yusuf Beyazi, Kaan Güder, Adil Uçar, Mehmet Gürlü (Dk.83 Aziz), Arif Uysal, Dino Peter, Emre Özsin (Dk.71 Nevzat), Rasheed (Dk.65 Halil Turan) Gençler Birliği: Mehmet Karasakal, Sinan Öğüt, Kadir Erol, Mehmet Aylanç (Dk.76 Ömer), Emir Dolu, İbrahim Köse, Sertan Kurukafa, Tonbara, Berk Kaya (Dk.74 Mehmet), Boran Esenyel, Hüssein Saddam Goller: Arif Uysal (Dk.65,86) Adil Uçar (Dk.63) K-Pet Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Gençler Birliği, Mağusa Canbulat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Mağusa Türk Gücü'nün 3-0 üstünlüğünde sona erdi. Mağusa Türk Gücü'ne galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Adil, 66 ve 87. dakikalarda ise Arif'ten geldi. Dk.27:Kazanılan serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Sertan Kurukafa kaleci Türkkan’ı geçemedi. Dk.40:Sağ kanattan gelen ortayı Emre Özsin Kafayı vurdu fakat önce savunma sonrada direğe çarpan top oyun alanına döndü. Dk.63:Adil ceza sahası dışından top ile buluştu kaleye vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.1-0 Dk.65:Arif ceza sahası dışından kaleye uzak mesafeden şutunda top ağlarla buluştu.2-0 Dk.86:Hızlı kontra atakda sağ kanatta Arif topla buluştu uzak köşeye gönderdi ve top ağlarla buluştu.3-0 Karşılaşmada başka gol olmazken Mağusa Türk Gücü 3-0 kazandı. Bu galibiyetle Mağusa Türk Gücü puanını 26'ya yükseltirken, Gençler Birliği 25 puanda kaldı.