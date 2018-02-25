Garga yüksek rakımda uçuyor

Stad: Canbulat Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Ekşici, Özal Çağlayan, Hakan Muhtaroğlu
Mağusa Türk Gücü: Türkkan Delideniz, Sami Ergazi, Yasin Kurt, Yusuf Beyazi, Kaan Güder, Adil Uçar, Mehmet Gürlü (Dk.83 Aziz), Arif Uysal, Dino Peter, Emre Özsin (Dk.71 Nevzat), Rasheed (Dk.65 Halil Turan)
Gençler Birliği: Mehmet Karasakal, Sinan Öğüt, Kadir Erol, Mehmet Aylanç (Dk.76 Ömer), Emir Dolu, İbrahim Köse, Sertan Kurukafa, Tonbara, Berk Kaya (Dk.74 Mehmet), Boran Esenyel, Hüssein Saddam
Goller: Arif Uysal (Dk.65,86) Adil Uçar (Dk.63)
K-Pet Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Mağusa Türk Gücü ile Gençler Birliği, Mağusa Canbulat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Mağusa Türk Gücü'nün 3-0 üstünlüğünde sona erdi.
Mağusa Türk Gücü'ne galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Adil, 66 ve 87. dakikalarda ise Arif'ten geldi.
Dk.27:Kazanılan serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Sertan Kurukafa kaleci Türkkan’ı geçemedi.
Dk.40:Sağ kanattan gelen ortayı Emre Özsin Kafayı vurdu fakat önce savunma sonrada direğe çarpan top oyun alanına döndü.
Dk.63:Adil ceza sahası dışından top ile buluştu kaleye vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.1-0
Dk.65:Arif ceza sahası dışından kaleye uzak mesafeden şutunda top ağlarla buluştu.2-0
Dk.86:Hızlı kontra atakda sağ kanatta Arif topla buluştu uzak köşeye gönderdi ve top ağlarla buluştu.3-0
Karşılaşmada başka gol olmazken Mağusa Türk Gücü 3-0 kazandı. Bu galibiyetle Mağusa Türk Gücü puanını 26'ya yükseltirken, Gençler Birliği 25 puanda kaldı.