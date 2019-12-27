Garga tura kanatlandı

Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur ilk maçında Mağusa Türk Gücü, deplasmanda Gençler Birliği'ni mağlup ederek tur atlayan taraf oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1. Tur ilk maçı dün akşam Gençler Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasında oynandı.

İskele Cumhuriyet Stadında oynanan ve Mehmet Sezener'in yönettiği maçı deplasmanda 3-0 kazanan K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü tur atlayan taraf oldu.

Maçın ilk devresinde Dinopeter Mağusa Türk Gücü'nün kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirirken devre 0-1 sona erdi. İkinci devre uzun süre gol olmazken, rakibinin riskleri de almasından faydalanan Mağusa Türk Gücü, Dinopeter kafa ile takımını 2-0 öne geçirirken, maçta son sözü son dakikada Uğur söylerken skor 0-3 oldu. Maçı 3-0 kazanan Mağusa Türk Gücü ikinci tura yükselirken. K-PET Birinci Lig ekibi Gençler Birliği kupaya veda etti.