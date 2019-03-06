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Garga, pekmez keyfi yaptı

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Mağusa Türk Gücü, Ozanköy karşısında geriye düştüğü maçı farklı kazanarak çeyrek final rövanşı için avantaj sağladı

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Garga, pekmez keyfi yaptı
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Stad: Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu

Ozanköy: Feyyaz(Mustafa), Saydam(Hasan), Aytun, Hasan, Aksel, Bekir, Yulian, Lawrence, Cemil, Çağakan, Özcan

MTG: Yusuf, Orhan, Erdoğ, Yusuf, Yasin, Mehmet, Nevzat(Peter), Dinopeter, Adil (M. Erol), Uğur Gök (Dk.72 H. Turan), Sadık Balarabe

Goller: Dk 7 Penaltıdan Saydam (Ozanköy) Dk14 Uğur, Dk.68 ve 84 Dinopeter, Dk.78 Sadık (MTG)

Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında K-PET Birinci Lig ekibi Ozanköy ile K-PET Süper Lig ekibi Mağusa Türk Gücü Mustafa Özkayım Stadı’nda karşılaştılar.

Mağusa Türk Gücü maçın başında mağlup duruma düştüğü maçı 4-1’lik skorla kazanırken, yarı finale yükselmek için büyük avantaj yakaladı.

Ozanköy'ün 7. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda Saydam golü attı. 1-0 Mağusa Türk Gücü bu gole 14. dakikada Uğur Gök ile yanıt verirken, ilk yarı 1-1 tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Dinopeter (2) ve Sadık'ın golleriyle rakibini 4-1

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