Garga, ocakta yandı

Mağusa Türk Gücü, Türk Ocağı'na 1-0 mağlup olarak sezona kötü bir giriş yaptı. Uğur'un biri şutu direkten dönerken, Türk Ocağı'nın golü, geçen sezon U21 Süper Liginin yıldızı olan Cevdet Alıcı'dan geldi

Yer: Canbulat Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar

MTG: Yusuf Yontar, Sami(Justice), Halil, Yusuf Beyazi, Yasin, Adil, Toma, Nevzat(Osman), Ünal, Arif(Uğur), Dinopeter

TOL: Cenk, İlker İnceler, Sylla (Cevdet), Quincy, Ahmet(İbrahim), Oha, Bilal, Remzi(Ali), Mehmet, İsmet, İlker Tek

K-PET Süper Ligde geçen sezonun şampiyonu ve yeni sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından Mağusa Türk Gücü, kendi evinde Türk Ocağı'na 1-0 mağlup olarak sezona kötü bir giriş yaptı.

Genelinde düşük temponun olduğu maçta Türk Ocağı, teknik direktör Ahmet Dedekorkut'un uygulattığı taktik ile rakibini durdururken, özellikle Oha ile etkili ataklar geliştirdi. Mağusa Türk Gücü'nde ise Uğur'un şutu direkten döndü.

Maçın ilk devresinde her 2 takım da fazla net pozisyon üretmezlerken, Mağusa Türk Gücü'nün etkili bir atağından da sonuç çıkmayınca devre 0-0 sona erdi.

İkinci devre de ilk devresinin benzeri şeklinde geçerken, Mağusa Türk Gücü Uğur'un oyuna girmesiyle tehlikeler yarattı. Ancak bu tehlikelerden birinde Uğur'un şutu direkten döndü.

Maçın 74. dakikasında ise geçen sezon U21 Süper Liginin yıldızı olan Cevdet sahneye çıkarak golcülüğünü gösterip takımına zorlu deplasmandan 3 puan getiren golü kaydetti. 0-1