Garga liderliğe kondu

Mağusa Türk Gücü, evinde haftaya lider ve namağlup giren Yenicami'yi mağlup ederek hem rakibine ilk mağlubiyeti aldırdı hem de 2 gol fazlasıyla liderliğe yükseldi

K-PET Süper Lig'de haftanın açılış maçında Mağusa Türk Gücü, tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan maçta Yenicami'yi Peter'in golleriyle mağlup ederek atılan gol fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maçta fazla varlık gösteremeyen Yenicami özellikle savunmada çok aksarken, ligdeki ilk mağlubiyetini alıp ikinciliğe geriledi. Takım olarak iyi oynayan MTG'de, Peter ve Dinopeter ön plana çıktılar. Zaman zaman gerginleşen oyunda, YAK'tan Oladele kırmızı kart gördü. 12. dakikada Yasin’in serbest atıştan vuruşunda top yandan dışarı gitti. 19. dakikada Yasin’in köşe vuruşundan ortasında Halil Turan kafa vurdu, yandan dışarı gitti. 21. dakikada Peter ceza alanı içinde topu savunmadan kurtararak filelere gönderdi ve Mağusa Türk Gücü’nü 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada ceza alanı içinde yapılan ortada Peter dokunamadı ve topu savunma uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı Mağusa Türk Gücü’nğn 1-0 üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıya da Mağusa Türk Gücü daha hızlı başladı. 49. dakikada MTG atağında Peter’in vuruşunda zihni topu uzaklaştırdı. 52. dakikada Peter ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak kaleciyi geçemedi ve mutlak bir golden oldu. 58. dakikada Yenicami adına kazanılan serbest atışta Mehmet Altın’ın vuruşunu kaleci Yusuf mükemmel bir kurtarışla kornere gönderdi. 64. dakikada Oladele ikili pozisyonda Peter’e yaptığı harekette hakem Fehim Dayı’dan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 69. dakikada Peter ceza alanı içinde topla buşuştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Peter topu filelere göndererek Mağusa Türk Gücü’nü 2—0 öne geçirdi. 76. dakikada Ünal’ın sert şutunda kaleci Yusuf başarılıydı. 81. dakikada Peter Yasin’in ortasında kale önünde topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.