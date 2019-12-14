Garga, liderliğe kanatlandı

K-Pet Süper Lig’in 14. Haftasında Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Düzkaya karşısında ilk devrede iki ikinci devrede ise bulduğu tek golle sahadan 3-0 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Stad: Mağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Mustafa Öztuğay, Ali Akçınar, Engin Akkagün

Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Halil, Sami, Yusuf Beyazi, Yasin (Justice), Adil, Nevzat, Üna (George Roy)l, Arif, Dino Peter(Uğur), Peter Ebi.

Düzkaya: Ali, Binya, Şahin, Serkan, Hasan, Salih (Erhan), Yunus, Christian, Ahmet(Batuhan), Kone(Erol), Ahmet Karal.

Goller: Dk. 11 ve 54 Peter Ebi, Dk. 41 Adil (MTG)

İbrahim DALOĞLU

K-Pet Süper Lig’in 14. Hafta mücadelesinde zirveyi hedefleyen Mağusa Türk Gücü ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Düzkaya arasındaki karşılaşmayı ev sahibi MTG 3-0 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Özellikle ilk devrede oldukça hızlı ve baskılı bir oyun ortaya koyan ev sahibi MTG bulduğu iki golle ilk devreyi 2-0 önde kapatırken, ikinci yarının başında da Peter Ebi’nin ikinci golüyle rahatlayarak maçı 3-0 kazanmasını bildi.

Yağmur altında oynanan maça her iki takımda karşılıklı ataklarla başladı ancak ev sahibi MTG rakibinin direncini bulduğu erken golle kırmayı başardı.

Dk.11. MTG’nin kullandığı kornerde Düzkaya defansından seken topla arka direkte buluşan Peter Ebi’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu . 1-0

Dk. 28 Organize gelişen MTG atağında Adil’in defansın arkasına attığı topla buluşan Arif kaleci Ali Karal’la karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yapmakta gecikince Düzkaya defansı topa ayak koydu.

Dk. 41 MTG atağında sağ kanatta topla buluşan Yasin güzel bir orta yaptı. Ön direkte iyi yükselen Adil güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Dk. 51 Düzkaya atağında MTG ceza alanına yapılan ortada topla buluşan Kone arkası dönük pozisyonda aşırtma vuruşunda top üst direğe vurarak auta gitti.

Dk.54 sağ kanatta topla buluşan Arif oryasında Peter Ebi topa ayak koyarak ağlara gönderdi.3-0

Dk. 75 hızlı gelişen Düzkaya atağında sağ kanatta topla buluşan Erhan'ın ortasına iyi yükselen 17 numaranın kafa vuruşunda kaleci Yusuf topu kornere çeldi

Dk.77 Soldan Uğurun getirdiği topu kaldırdığı arka direkte Peter Ebi’nin kafa vuruşunu kaleci Ali Karal’da kaldı.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası gol getirmeyice maç MTG 3- Düzkaya 0 şeklinde tamamlandı.