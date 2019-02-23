Garga, karıncayı yedi bitirdi

Mağusa Türk Gücü, Binatlı deplasmanından 7-0 gibi farklı bir galibiyetle dönerek zirve takibini sürdürdü. Ligde kalma mücadelesi veren Binatlı ise ağır bir yenilgi aldı

K-PET Süper Ligin 19. hafta karşılaşmasında şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü, Binatlı deplasmanında, 6 farklı futbolcunun gol attığı maçtan 7 farklı galibiyet elde ederek lideri takibini sürdürdü. Mağusa Türk Gücü’nün gollerini Peter 2, Uğur, Mehmet Erol, Sadık, Dinopeter ve Obide kaydetti. Renkdaşına farklı mağlup olan Binatlı ise 15 puanda ve play out hattında kaldı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmada Mağusa Türk Gücü, deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren Binatlı karşısında rahat kazandı. Baştan sona üstün oynayan Mağusa Türk Gücü, şampiyonluk yarışında lider Yenicami’yi yakın takibini sürdürdü. Mağusa Türk Gücü, aldığı galibiyetle liderin 1 puan gerisinde 44 puana yükseldi.