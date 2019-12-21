Garga kafesten liderliğe uçtu

Mağusa Türk Gücü, Cihangir deplasmanında geriye düştüğü maçı Yasin Kurt'un 2 penaltı golüyle kazanarak ilk devreyi lider bitirmeyi garantilerken, Ultracrows taraftar grubu ile başarısının sevincini doyasıya yaşadı

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Emre Çevikdal, Yusuf Bakar

Cihangir: Mehmedemin, Mikail, Behiç, Musa, Mishali, Ndue, Eric, Çağlar(Hüseyin), Ali, Gökhan, Zihni

MTG: Yusuf, Yasin, Mehmet Gürlü(Halil), Yusuf Beyazi, Adil, Mehmet Erol, Ünal, Peter, Zokou(Sami), Arif(Uğur), Dinopeter

İsa TABAK

K-PET Süper Ligde 15. haftanın en önemli maçında haftaya ikinci sırada giren Cihangir, lider Mağusa Türk Gücü'nü konuk etti.

Dolu tribünler önünde oynanan maç yüksek tempoda, büyük heyecan içerisinde geçerken maçı kazanan deplasman ekibi Mağusa Türk Gücü, ilk devrenin de lideri oldu. Cihangir'de Nddue'nin maç boyunca etkisiz kalması takımın hücum gücünü olumsuz etkiledi.

Maç oldukça hızlı başlarken, 2. dakikada Mishali, Cihangir'i 1-0 öne geçirdi. Mağusa Türk Gücü'nün bu gole yanıtı gecikmezken, Behiç'in sebep olduğu penaltıda Yasin Kurt maçı eşitliğe getirdi. 1-1 1-1'den sonra her 2 ekibin de birer golü geçersiz sayılırken, devre 1-1 sona erdi.

İkinci devrede yedek kulübesi daha zengin olan Mağusa Türk Gücü yapılan değişikliklerle etkisini daha da artırırken, Cihangir tek değişiklik yapabildi.

Maçın 85. dakikasında kaleci Mehmedemin'in neden olduğu penaltıda Yasin Kurt maçın skorunu belirledi. 1-2