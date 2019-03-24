Garga inadı

Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü karşısında sayısız gol pozisyonundan yararlanamamasına, 2 farklı geriye düşmesine rağmen, maçı bırakmayıp, 4-2 galip gelmesini bildi. Gençlik Gücü ise aldığı mağlubiyetle yeniden play out hattına geriledi

Stad: ŞhtHüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Sertan Alkın, Ahmet Özkurtuluş

GG: Mustafa Dağman , Gökhan, Aşkın, Mehmet, Arif ,Ali (Sezgin) (Burak) Debola, İltaç, Prince, Ümitcan, Özgür

MTG: Yusuf ,Orhan ,Odibe ,Halil Uçar ,Yasin ,Mehmet (68 Arif) Adil (Nevzat) ,Dinopeter ,Uğur, Peter Ebi, Halil (Sadık)

Goller: Dk.16 Ali, Dk.45+1 Özgür Ongun (GG) – Dk.52 ve 90+6 Uğur Gök, Dk.77 ve 86 Dinopeter (MTG)

Kırmızı Kartlar: Dk.90+4 Mehmet Kaygısız, Dk.90+6 Debola (GG)

K-PET Süper Ligde şampiyonluğu kovalayan Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü karşısında 2 farklı geriye düştüğü maçı Uğur ve Dinopeter'in ikişer golüyle 4-2 kazanıp, lideri takibini sürdürdü. Ali ve Özgür'ün golleriyle ilk devreyi önde kapatan Gençlik Gücü, Ali'nin sakatlanıp çıkmasıyla oyundan düşerken, maçı kaybetti. Maç içinde ve maç sonrasında tribünlerde olayların çıktığı maçta Gençlik Gücü'nden Mehmet Kaygısız ve Debola kırmızı kart gördüler.

K-Pet Süper Ligin 23. haftasında Gençlik Gücü ile Mağusa Türk Gücü, Şht Hüseyin Ruso Stadı karşı karşıya geldiler.

İlk yarısı 2-0 Gençlik Gücü üstünlüğünde tamamlanan karşılaşmada MTG, Sadık ve Arif’in oyuna girmesinden sonra zoru başarıp, ikinci devrede bulduğu 4 golle maçı 4-2 kazandı.

Gençlik Gücü ilk yarıda Ali Akbulut ve Özgür Ongun’un golleri ile 2-0 öne geçti. İkinci yarıda Uğur Gök ve Dinopeter’in kaydettiği ikişer golle maçı 4-2’lik skorla kazandı.

Maçın uzatma bölümünde Gençlik Gücü’nden Mehmet Kaygısız ve Debola çift sarı karttan kırmızı kart oyun dışında kaldılar. İki oyuncu Çarşamba günü DTB ile oynanacak kupa maçında forma giyemeyecekler. Alınan sonucun ardından Gençlik Gücü 28 puanda kalırken, yeniden play out hattına geriledi. Mağusa Türk Gücü 56 puana yükseldi.