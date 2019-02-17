Garga ilk devrede kanatlandı

Mağusa Türk Gücü geçtiğimiz hafta Çetinkaya karşısında aldığı mağlubiyet sonrasında konuk ettiği Türk Ocağı’nı ilk devrede Arif ve Odibe’nin golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve takibine devam etti

Stad: Mağusa Canbulat Stadyumu Hakemler: Fehim Dayı, Fatih Bardakçıoğlu, İsmail Ercan Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Mehmet(Dk. 72 Mehmet Gürlü), Halil Uçar, Adil, Orhan, Halil Turan, Yasin, Odibe, Peter Ebi (Dk. 85 Sadık), Arif(Dk. 79 Uğur), Dinopeter

Türk Ocağı: Hasan, Bilal, Remzi, Turgut Kaan, Ahmet Coşkun (Dk. 81 Doğukan), Mustafa, Malik, Akande, Tonbara, Mehmet, Ahmet Saygı (Dk. 46 Deniz)

Goller: Dk. 28 Arif, Dk. 45 Odibe (MTG), Dk. 54 Deniz (TOL) İbrahim DALOĞLU K-Pet Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü konuk ettiği orta sıralarda rahat pozisyonda olan Türk Ocağı’nı ilk devrede bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Dk. 15 MTG atağında Türk Ocağı ceza alanına yapılan ortada Halil Turan’ın kafa pasında defans arkasında topla buluşan Dino Peter’in şutunda kaleci Hasan gole izin vermedi. Dk. 28 MTG’nin sağdan gelişen atağında topla buluşan Arif’in orta şut karışımı vuruşunda kaleci Hasan topa hakim olamayarak elinden kaçırınca top ağlara gitti. 1-0 Dk. 41 Mağusa Türk Gücü atağında topla buluşan Dino Peter’in arka direğe kaldırdığı topa iyi yükselen Odibe’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti 2-0. Dk. 44 Gelişen Türk ocağı atağında MTG ceza sahası önünde topla buluşan Malik’in şutunda kaleci Yusuf topu kornere çeldi ve maçın ilk yarısı 2-0 tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi olurken golü Türk ocağı buldu. Dk. 47 Sağ kanattan hızlı gelişen MTG atağında Yasin’in pasıyla Ocak ceza sahasına giren Arif’in çaprazdan şutunda kaleci Hasan gole izin vermedi. Dk. 54 Orta alanda Türk Ocağı futbolcularının kazandığı topla son olarak buluşan Deniz oldu. Deniz süratle MTG ceza sahasına yaklaşarak plase bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu. Dk. 62 Organize gelişen MTG atağında sağ kanatta topla buluşan Arif’in ortasında arka direkte Halil Turan müsait pozisyonda kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti. Dk. 68 MTG’nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Yasin’in ortasında boşta kalan Halil Uçar’ın volesinde kaleci Hasan topu kornere çeldi. Dk. 83 Orta alanda Türk Ocağı futbolcularından topu kapan Dino Peter hızla Ocak ceza sahasına ilerledi bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Dino Peter’in vuruşu kötü olunca top auta gitti.