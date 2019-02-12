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Garga iddialı, Yunus iddiasız

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Kıbrıs Kupası’nda ikinci tur maçında Mağusa Türk Gücü ile L. Gençler Birliği, Mağusa'da karşılaşacaklar

Garga iddialı, Yunus iddiasız
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Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2.tur kura çekiminde Mağusa Türk Gücü ile L. Gençler Birliği eşleşmişti.

Bu eşleşme ile ilgili olarak Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu ile L. Gençler Birliği teknik direktörü Salih Sakallı açıklamalar yaptılar.

Ali Oraloğlu'nun açıklamaları şöyle: Gençler Birliği'ne saygı duyuyoruz

"Futbolda kolay maç, zor maç ayrımı yapılmamalıdır. Her rakibe saygı duymalıyız. Kupada oynayacağımız Gençler Birliği'ne de saygı duyuyoruz.

 Mağusa Türk Gücü, her maçı olduğu gibi bu maçı da kazanmak isteyecektir. Ligde olduğu gibi kupada da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

 Salih Sakallı açıklamaları şöyle: Mağusa Türk Gücü'nün durumu ortada

"Gençler Birliği olarak kupada iddiamız yoktur. Bizim için önemli olan ligdir. Bizim mücadelemiz ligde kalmak için olacaktır.

Zaten kupadaki rakibimiz Mağusa Türk Gücü'nün de durumu ortadadır. Ligin lideri olan rakibimizle oynayacağımı maçı, iyi bir antrenman maçı olarak değerlendireceğiz."

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak olan 2.tur maçları 13 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak.

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