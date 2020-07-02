Garga, gergin gecede şampiyonluğa kanatlandı

Mağusa Türk Gücü, zorlu Lefke deplasmanından farklı galibiyetle dönerek, puan rekorlu şampiyonluk hedefine 1 adım daha yaklaştı. Candy ve Mehmet Solkanat’ın kırmızı kart görmeleriyle hakem Turgay Misk’in yönetimine tepki gösteren Lefkeliler, mücadele etmeyi bırakarak kalelerinde bilinçli gol gördüler

Stat: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Lefke: Salih Beyoğlu, Kasım Tağman, Candy, Yılmaz Şipal, Esosa Irogue, Armstrong Chidi, Mustafa Tahsildaroğulları, Aykut Esmeraslan, Mehmet Volkan, Yakup Esmeraslan, Okorie

Mağusa Türk Gücü: Ufuk Şimşek, Yasin Kurt, Mehmet Gürlü, Sami Ergazi, Halil Uçar

Yusuf Beyazi, Uğur Gök, Nevzat Duran, Ünal Kaya, Peter Ebi, Dinopeter

Goller: Dk.23 Ünal, Dk.28 ve 80 Uğur, Dk.34 ve 47 Peter Ebi (MTG), Dk.58 Mert (Lefke)

Kırmızı kart: Dk.15 Candy, Dk.17 Mehmet Solkanat (Lefke)

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü zorlu Karadağ deplasmanında Lefke’yi farklı mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.

Süper Lig'in 25. haftasında Lefke ile Mağusa Türk Gücü 16 Ağustos Stadı'nda karşılaştı. Lefke’ye 2 kırmızı kartın çıktığı maçta, yaşanan olaylar sonrasında geride bırakarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mağusa Türk Gücü maçı 5-1 kazanarak artık şampiyonluk için gün saymaya başladı. Lefke'nin en önemli oyuncusu Candy'nin maçın henüz başında kırmızı kart görmesi sonrasında yaşanan gerginlikte, Lefke teknik direktörü Mehmet Solkanat da kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Bu dakikadan sonra hakeme tepki gösteren Lefkeliler, rakibinin gollerine engel olamadı. MTG Uğur Gök (2), Peter Ebi (2) ve Ünal Kaya'nın golleri ile galibiyete uzanırken, Lefke'nin tek golü genç Mert Akbatu'dan geldi.

Mağusa Türk Gücü Pazar günü kendi evinde Yenicami'yi mağlup etmesi halinde, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.