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Garga Arena hizmette

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Garga Arena hizmette
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Koral Bozkurt ve yönetiminin göreve gelmesi ile tesisleşme konusunda büyük projelere imza atan Mağusa Türk Gücü 3 aydır yapımı süren yeni tesisine dün kavuştu. Mağusa Türk Gücü yönetim kararı ile yeni tesisin adı “Garga Arena Spor Tesisleri” olarak belirlendi. Cumartesi gün oynanacak MTG -Binatlı maçı öncesi son antrenmanını yeni tesislerde yapan Mağusa Türk Gücü, Binatlı maçı hazırlıklarını tamamladı.

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