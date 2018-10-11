Garga Arena hizmette

Koral Bozkurt ve yönetiminin göreve gelmesi ile tesisleşme konusunda büyük projelere imza atan Mağusa Türk Gücü 3 aydır yapımı süren yeni tesisine dün kavuştu. Mağusa Türk Gücü yönetim kararı ile yeni tesisin adı “Garga Arena Spor Tesisleri” olarak belirlendi. Cumartesi gün oynanacak MTG -Binatlı maçı öncesi son antrenmanını yeni tesislerde yapan Mağusa Türk Gücü, Binatlı maçı hazırlıklarını tamamladı.
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