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Garava kaplanlarının panteri Cenk

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Merit Alsancak Yeşilova, sezonun ilk devresinde Türk Ocağı kalesinde başarılı bir performans sergileyen Cenk Yılmaz'ın transferini bitirdi

Garava kaplanlarının panteri Cenk

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Ligin güçlü ekibi Yeşilova, kalecisi İrfan Özbay 'ın takımdan ayrılma kararı almasından sonra başladığı kaleci arayışlarını sonlandırarak kaleci transferi gerçekleştirdi.

Merit Alsancak Yeşilova, sezonun ilk devresinde Türk Ocağı kalesinde başarılı bir performans sergileyen Cenk Yılmaz'ın transferini bitirdi. Türk Ocağı başkanı Ahmet Arslan'dan izin alarak Yeşilova ile görüşen Cenk yönetimle el sıkışırken, teknik direktörü Ahmet Dedekorkut'a da kararını bildirdi.

Cenk Yılmaz, Merit Alsancak Yeşilova alt yapısından yetiştikten birçok takımda başarıyla forma giymiş Milli Takım kalesini de korumuştu.

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