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Galli’nin gururu Erdoğan

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Galli’nin gururu Erdoğan
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Soydan SAKALLI

K-Pet Süper Lig’de Baf Ülkü Yurdu, 9. hafta maçları sonunda namağlup lider Yenicami’ye üstelik de deplasmanda, puan kaybı yaptıran ilk takım olmuştu.

Bu maçta Baf Ülkü Yurdu’nun aldığı 1 puanda en büyük pay sahiplerinden biri ise genç kaleci Erdoğan Nay olmuştu.

Yaptığı başarılı kurtarışlarla dikkat çeken 1997 doğumlu, 21 yaşındaki genç kaleci Erdoğan, örnek aldığı yılların deneyimi 1974 doğumlu 44 yaşındaki Hüseyin Şerifali’nin de gururu oldu. Namı değer Galli’nin(Hüseyin Şerifali) tecrübelerinden yararlanan Erdoğan, tecrübeli isimden faydalanarak kendisini geliştiriyor.

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