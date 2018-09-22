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"Galibiyetle başlamak istiyoruz"

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"Galibiyetle başlamak istiyoruz"
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Hamitköy yarın saat 16:30'da Esat Erdoğmuş Stadı'nda, Karşıyaka ile K-PET Birinci Lig'de sezonun ilk maçına çıkacak.

Timur Ercan Bodi'nin yöneteceği Karşıyaka maçı öncesinde Hamitköy'ün başarılı kulüp başkanı Evren Mannaş maç ve yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Evren Mannaş'ın açıklamaları şöyle:

" Hamitköy olarak iyi bir hazırlık devresi sonrasında yeni sezona hazırız. Esat Erdoğmuş Stadı'nda, Karşıyaka ile oynayacağımız ilk maçı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapma hedefindeyiz. Taraftarlarımızın da sezonun bu ilk maçına gelerek futbolcularımız ve teknik heyetimize destek vermesini bekliyoruz. Ben bu maçta Karşıyaka takımına da başarılar diliyorum.

Yeni sezonun futbolun tüm paydaşları için başarılı geçmesini temenni eder, fair play ve centilmenliğin ön plana çıktığı, güzel futbolun sergilendiği bir yıl olmasını dilerim."

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