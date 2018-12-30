Galibiyeti, Özzeki'ye armağan ettiler

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy'ün başarılı yöneticisi Hüseyin Özzeki, geçtiğimiz gün yaşadığı tansiyon yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tansiyonu 24'e kadar yükselen Hüseyin Özzeki, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavi sonrasında iyileşirken, evinde istirahate çekildi.

K-PET Birinci Lig'de devrenin son maçında, Yonpaş Dumlupınar maçını deplasmanda 3-2 kazanan Hamitköy futbolcuları ise galibiyeti, her maç kendileriyle olan, ancak bu maçta rahatsızlığı nedeniyle maça gelemeyen Hüseyin Özzeki'ye armağan ettiler.