Galibiyet Asare'nin eseri

Sakatlığını atlattıktan sonra Küçük Kaymaklı'ya büyük güç katmaya başlayan Asare'nin golüyle Esentepe deplasmanından ikinci 3 puanını çıkardı. Son galibiyetini ve puanlarını 6 hafta önce alan Esentepe ise puan hasretini sürdürdü

Yer: Erdal Barut Stadyumu

Hakemler: Ali Özer, Şakir Azizoğlu, Cemal Sarı, Zekai Töre

Esentepe: Ali Karal, Hasan Songur, Zady Moise, Muhammet Karal(Dk.68 Mahmut Amasyalı), Uğurcan Başayak, Tidiane Sane, Burak Tumkan(Dk.45 Yakup Şan), Kağan Görneçli, Ahmet Karal, Mehmet Çil(Dk.83 Mustafa Kılıç), Odi Henry

K.Kaymaklı: Raif Denktaş Pehlivan, Bahadır Göçben, Sercan Çoban, Ousmane Keita, Taner Bingöllü, Ramadan Ağdaç, Osman Şanverdi(Dk.69 Sena Develioğlu), Yağış Gencay(Dk.86 Mehmet Koyuncu), Rifat Haciarifoğlu, Paul Asare, Celal Habeşoğlu

Goller: Dk.5 Asare( K.Kaymaklı)

K-PET Süper Lig'de toparlanmaya başlayan Küçük Kaymaklı, Asare'nin ilk devrede attığı golle Esentepe'yi deplasmanda mağlup ederken, üst üste ikinci galibiyetini alıp, ligin dibinden 8. sıraya kadar tırmandı. Haftalardır puan alamayan Esentepe ise 4 puanla düşme hattında kalmaya devam etti.

2.DK: Ramadan’ın ara pasında topla buluşan Asare ceza sahasına girdi dar açıdan vuruşu yan kale direğinden geri döndü.

5.DK: K.Kaymaklı öne geçti. Ramadan Ağdac’ın ara pasında topla buluşan Asare rakibinden sıyrıldı. Dar açından olmasına rağmen topa düzgün vurdu ve ağları buldu. 0-1

16.DK: Sane’in ara pasıyla topla buluşan Ahmet Karal ceza sahasına girdi rakibi Rifat’dan sıyrıldı ve vuruşunu yaptı. Ancak top kaleci Raif’de kaldı.

39.DK: Ceza sahasına ortalanan topla ceza sahasında buluşan Sane’in vuruşunu kaleci Raif kurtardı.

42.DK: Ceza alanına doldurulan topla buluşan Keita yakın mesafeden aşırtma denedi ve top üstten dışarı gitti.

48.DK: Sağ kanattan Osman’ın ortasında arka direkte uygun durumda Yağış’ın vuruşu savunmaya temas etti ve kornere çıktı.

53.DK: Sağ taraftan gelişen atakda Ahmet Karal’ın ortasında Mehmet Çil’in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

62.DK: Sağ kanattan ceza sahasına giren Kağan rakiplerinden sıyrıldı vuruşunu yaptı ancak kaleci Raif yakın direkte topu çelmeyi başardı.

77.DK: K.Kaymaklı gole çok yaklaştı. Orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılan Bello uygun durumdaki Asare’yi topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Karal topu kontrol etmeyi başardı.

80.DK: Taner’in harika pasıyla topla buluşan Rifat kaleciyle karşı karşıya pozisyonda plasesini yaptı. Top az farkla dışarı gitti.

90.DK: Sağ kanattan gelişen K.Kaymaklı kontra atağında Asare topla ceza sahası içine girdi ve kaleci Ali ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı gitti.