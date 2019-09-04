Galatasaray’ın Devler Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray’ın 20 kişilik kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Listeye Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Martin Linnes, Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz dahil edilmedi.

Listede yer alan isimler şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Mariano, Ömer Bayram, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Selçuk, Seri, Babel, Belhanda, Emre Mor, Donk, Feghouli, Nzonzi, Adem, Lemina, Falcao ve Andone.

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

ASLAN EVİNE SIĞMIYOR

Galatasaray’a, Türk Telekom Stadı'nın kapasitesi yeterli gelmiyor.

Radamel Falcao ve diğer flaş transferler sonrası kombine biletlere ilgi arttı.

Yönetim de, tribün kapasitesini artırarak hem talebi karşılamak, hem de maddi kaynak sağlayabilmek için harekete geçti.

Yapılan planlamaya göre Türk Telekom Stadı’nın kapasitesi 10 bin kişi artırılacak.

Böylece stadın 52 bin 500 olan seyirci sayısı 62 bin 500’e çıkarılacak.

Süper Lig ve kupa maçlarında taraftarlar, Avrupa’da bazı ülkelerde olduğu gibi kale arkasında ayakta maç izleyecek.

Bunun için İngiltere’den özel demir korunaklar getiriliyor.

Açılır kapanır koltuklar iç saha maçlarında kapatılacak ve böylece alan açılacak.

Koltuklar, Avrupa mücadelelerinde UEFA’nın istediği biçime getirilecek.

Yönetiminin bir başka düşüncesi de deplasman takımının tribünlerinden avantaj sağlamak.

Kurala göre rakip takım taraftarı için yüzde 5’lik bir kontenjan ayırmak zorunda kalan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynanacak maçlar dışında bu bölümü dolduramıyor.

Galatasaray, bu nedenle deplasman tribününü de ikiye bölmeyi düşünüyor.

Yönetim, satılmayan bölümlere de kendi seyircisini almayı planlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’na bu konuda başvuruda bulunan sarı kırmızılılar, gelecek cevabı bekliyor.