Galatasaray’ın borcu dudak uçuklattı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılı ekibin 31 Mart itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 656 milyon lira olduğunu açıkladı. Kancal, "Koronavirüs salgınında yaklaşık bir Şampiyonlar Ligi gelirimizi kaybettik" dedi

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Süper Lig'de şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirterek, bu konuda teknik heyet ve futbolcularına güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Kaan Kançal, sarı-kırmızılı kulübün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgını öncesinde ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını hatırlatan Kançal, "Takımımız iyi mücadelesiyle zirveye 3 puan yaklaşmıştı. Pandemi nedeniyle verilen aradan sonra oynadığımız ilk maçta yaşadığımız yenilgi ve talihsiz sakatlıklar bizleri üzdü. Ancak şampiyonluk iddiamız devam etmektedir. Teknik ekibimize ve futbolculara güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

"YANİ YAKLAŞIK BİR ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİMİZİ KAYBETTİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Süper Lig'e verilen aradan önce son maçlarını Beşiktaş ile oynadıklarını anımsatan Kançal, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçının son anda seyircisiz oynanması kararıyla tüm gişe hasılatımızı, iade etmek suretiyle kaybettik. Pandemi sürecinde yayın gelirlerimiz tamamen durmuştur. Mart, nisan ve mayıs gelirlerimizi alamadık. Mağazalarımız kapatılmıştır. Satamadığımız stokların maliyeti oluştu. Bu dönemde kur farkı zararlarımız oldu. Sponsorlarımız sağ olsun, çok fazla zarar etmeden biraz vade ötelemeleriyle tahsilatlarımızı yapabildik. Ancak ekonomik daralma sebebiyle önümüzdeki sezon sponsorluk gelirlerimizde muhtemel bir azalma söz konusu olacaktır. Gişe hasılatımız kesilmiştir. Daha da önemlisi belirsizlik sebebiyle önümüzdeki sezon için yapmayı planladığımız gişe satışlarını yapamıyoruz. Tüm bunların bize yarattığı nakit akış kaybı yaklaşık 35 milyon eurodur. Yani yaklaşık bir Şampiyonlar Ligi gelirimizi kaybettiğimizi söyleyebilirim."

KULÜBÜN BORCU 1 MİLYAR 656 MİLYON LİRA

Kaan Kançal, toplantıda kulübün mali durumu hakkında da bir sunum yaptı.

Sarı-kırmızılı yönetici, kulübün 31 Mart 2020 itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 656 milyon lira olduğunu açıkladı.

Kançal, bu yılın ilk üç ayında 33,8 milyon lira gelire karşın 103,4 milyon lira giderlerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Yaklaşık 4 saat süren toplantı, üyelerin görüş, öneri ve dilekleriyle sona erdi.