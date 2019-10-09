Galatasaray’ın borcu dudak uçuklatıyor

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında sunum yapan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi.

Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti.

Kaan Kançal, işletme sermayesi açığının ise 88,4 milyon lira olduğunu bildirdi.

Divan kurulunun haziran ayı toplantısında ise kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla toplam borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğu açıklanmıştı.

Kaan Kançal, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin kar ettiğini belirtti.

Kançal, şirketin 1 Haziran 2018 ile 31 Mayıs 2019 arasındaki süreçte brüt karının 282,2 milyon lira olduğunu vurguladı. Kaan Kançal, bazı gider kalemlerinin çıkmasıyla net 30,5 milyon lira kar edildiğini aktardı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, şirketin 1 Haziran 2019 ile 31 Eylül 2019 arasında ise 79,6 milyon lira dönemsel karda olduğunu kaydetti.

Sportif AŞ, 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 arasında net 216 milyon lira zarar etmişti.

BASKETBOL VE VOLEYBOLDA BÜTÇELER ARTIRILDI

Kaan Kançal, basketbol ve voleybol takımlarının bütçelerini artırdıklarını söyledi.

Erkek ve kadın basketbol takımlarının geçen sezon 2,8 milyon avro olan bütçesini 3,2 milyon avroya çıkardıklarını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, 1,8 milyon avro olan erkek ve kadın voleybol takımlarının bütçesini ise 2,2 milyon avroya yükselttikleri aktardı.

Kaan Kançal, geçen sezon bu şubelerde tasarrufa gitmelerine rağmen sportif başarının gerilemediğini dile getirirken, yaptıkları uygulamalarla israfı önlediklerini, sportif başarıdan vazgeçmediklerini belirtti.

Kançal, amatör şubelerde finansman giderleri ve faizler hariç son 10 yılda toplam 200 milyon dolar zarar ettiklerini açıkladı.

TBB İLE 1,1 MİLYAR LİRA YAPILANDIRILDI

Kaan Kançal, Türkiye Bankalar Birliğiyle (TBB) 1,1 milyar liralık yapılandırma anlaşması yaptıklarını söyledi.

Kançal, anlaşma kapsamında 850 milyon lira finansal borç ve bunun üzerine vadesi geçmiş borçları kapatmak koşuluyla 250 milyon lira nakit girişi sağlandığını belirtti. Kaan Kançal, toplamda yapılandırmaya konu 1,1 milyar liralık finansal borcun uzun vadeye ötelendiğini ifade etti.

Sarı-kırmızılı yönetici, 10 milyon dolarlık bir bölüm hariç tüm döviz borçlarının da liraya çevrildiğini vurguladı.