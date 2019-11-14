Galatasaray’dan Onyekuru harekatı

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için girişim başlatıyor. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı futbolcuyu kiralamak için Monaco ile masaya oturacak

Galatasaray yönetimi, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği Henry Onyekuru için girişimde bulunulacak.

Yönetim, bu hafta Fransa’ya temsilci göndererek Monaco ile görüşmeleri sonuçlandırmayı planlıyor.

Galatasaray, Onyekuru’yu bir buçuk yıllığına kiralayıp gelecek sezonun kadrosunda da yer vermek istiyor.

Nijeryalı futbolcuyu sezon başında 15 milyon avro ödeyerek transfer eden Monaco ise kontratın 6 ay olması konusunda ısrarcı.

Fransa’ya gidecek olan İdari menajer Şükrü Hanedar, Monaco yönetimi ile anlaşmazlıkları gidermeye çalışacak.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Onyekuru, Monaco’nun Dijon ile oynadığı son ligi maçında yedekler arasında yer aldı.

Fransa’da aradığını bulamayan 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon iyi performansı sergilediği Galatasaray’a geri dönmeyi çok istiyor.

Teknik Direktör Fatih Terim de, Henry Onyekuru’nun transfer edilmesi halinde, takımdaki temponun bir üst seviyeye çıkacağını düşünüyor.