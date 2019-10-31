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Galatasaray’da revizyon

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Çaykur Rizespor maçında revizyona gitmesi bekleniyor. Mariano, Nagatomo, Babel, Seri ve Belhanda gibi isimler Karadeniz ekibiyle oynanacak karşılaşmada forma şansı bulamayabilir

Galatasaray’da revizyon
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Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim'in, sahaya süreceği 11'de önemli değişiklikler yapması bekleniyor. 

Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş yenilgisinin ardından radikal kararlar alacağının sinyallerini vermişti.

Terim'in, Çaykur Rizespor maçında kadroda revizyona gideceği öğrenildi.

66 yaşındaki teknik adamın ilk olarak bekleri değiştirmeyi düşündüğü, Mariano ve Nagatomo’nun yerine Şener ve Emre Taşdemir’e şans vermeyi planladığı ifade edildi.

Kart cezalısı Marcao’nun yerine ise Donk’un forma giyme ihtimali yüksek.

Seri ve Belhanda’nın performansından memnun olmayan Fatih Terim, orta sahayı Ömer, Nzonzi ve Lemina üçlüsü ile kurabilir.

Sağ kanatta Feghouli’nin yerine Emre Mor 11’e daha yakın görünüyor.

Sezon başından bu yana her maçta forma giyen Babel’in ise dinlendirilmesi gündemde.

Bu durumda Adem Büyük forma şansı bulabilir.

Fatih Terim’in ayrıca Taylan ve Jimmy’e de süre vermesi bekleniyor.

İleri uçta ise Andone'nin görev yapmasına kesin gözle bakılıyor.

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