Galatasaray’da, Onyekuru krizi

Galatasaray'da, Henry Onyekuru krizinin yankıları sürüyor. Yönetim, Monaco ile görüşmelerini sürdürürken; teknik direktör Fatih Terim ise alternatifler üzerinde duruyor

Galatasaray, Henry Onyekuru krizini aşmaya çalışıyor. Fransız kulübü Monaco, kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı oyuncuyu geri çağırdı.

Galatasaray'ın, 23 yaşındaki oyuncuyu 1 ay daha oynatmak için Monaco ile görüşmeleri sürüyor.

Monaco yetkilerinin ise Nijeryalı futbolcunun 1 ay daha sarı kırmızılılarda oynaması için ücret talep ettiği kaydedildi.

Galatasaray yönetiminin, Trabzonspor maçına kadar Onyekuru problemini çözmeyi hedeflediği öğrenildi.

TERİM, ALTERNATİFLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Bu arada teknik direktör Fatih Terim'in, Trabzonspor maçında Onyekuru'nun oynayamaması durumunu göz önüne alıp, alternatifler üzerinde durduğu ifade edildi.

Eksik oyuncu sayısının fazla olduğu sarı kırmızılılarda, Terim'in ilk tercihi Jimmy Durmaz olacak.

Oyun kurgusunda Trabzonspor'a karşı Ömer Bayram'a orta sahada şans verecek olan tecrübeli teknik adamın, sol kanattaki diğer alternatifinin ise JesseSekidika olduğu belirtildi.

GALATASARAY'A MARCAO MÜJDESİ

Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Gruplar halinde dar alanda pas oyunu ile devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takımın 3 Haziran'da yaptığı antrenmanda sakatlanan ve daha sonra hiçbir maçta forma giyemeyen Brezilyalı stoper MarcaoTeixeira'nın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi. Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlık yaşayan RadamelFalcao'nun takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Çaykur Rizespor ile yapılan karşılaşmada tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen ve sezonu kapatan Uruguaylı kaleci FernandoMuslera'nın ise antrenörler eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi ve sahada blokaj tekniği çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Galatasaray, Cumartesi akşamı yapacağı antrenmanla Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.