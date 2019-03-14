Galatasaray’da ilk transfer Donk

Hollandalı futbolcu Bursaspor maçında forma giyerse sözleşmesi 1 yıl uzayacak

Galatasaray’ın ilk transferi Ryan Donk olacak.

Bursaspor maçında 11'de sahaya çıkması beklenen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi otomatik olarak bir yıl uzayacak.

5-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından Teknik Direktör Fatih Terim, futbolculara izin vermişti. Futbolcular dinlenirken, bir isimse soluğu spor salonunda aldı.

Özel antrenör gözetiminde çalışan Ryan Donk, geçen sezon olduğu gibi ligin son haftalarında gaza bastı.

Antalyaspor karşılaşmasında sonradan oyuna giren Hollandalı futbolcu, ikinci yarıda atılan gollerle gelen 5-0'lık galibiyette önemli rol oynamıştı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in Bursa deplasmanına Donk'la başlaması ve Emre Akbaba'yı yedek soyundurması bekleniyor.

Bursa'da 21'inci maçına çıkacak olan Donk'un sözleşmesi de otomatik olarak 1 yıl uzayacak.

1 milyon 900 bin Avro garanti ücret alan 32 yaşındaki futbolcuya ayrıca, 200 bin Avro bonus ödenecek.