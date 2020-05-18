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Galatasaray’da futbolcular indirimi kabul etti

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Galatasaray’da futbolcular indirimi kabul etti

Galatasaray'da 'maaş indirim' görüşmeleri tamamlandı. Koronavirüs salgını sonrasında oyunculardan yüzde 30'luk indirim isteyen yönetimin bu isteğine futbolculardan olumlu cevap gelmemişti.

Oranın yüzde 15'e çekilmesinin ardından başta Falcao olmak üzere, Feghouli ve Belhanda'nın teklife olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanırken, yönetim indirimi kabul eden futbolcularını şampiyonluğa motive etmek için "bonus" jesti yapma kararı aldı.

Buna göre yıllık ücretlerinde yüzde 15'lik kesintiyi kabul eden futbolcular, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılması halinde indirimin yüzde 5’lik kısmını geri alacak. 

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